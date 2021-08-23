原标题：探寻丽水古村落的“网红”密码

杨家堂村口的古樟树。图为实景（上）与手绘（下）结合。中原科技学院 刘烨欣/绘

大学生镜头下的杨家堂村。浙江万里学院 钱欢/摄

大学生在杨家堂村拍摄当地采茶老人。浙江万里学院 钱欢/摄

在一片依山而建的古村落中，一块“先锋书店”的牌子并不起眼。但推开书店的大门，跨过门槛，一片不一样的天地就呈现在眼前。现代化设计的书架上陈列着各式各样的书，其中标注着“古建筑”“民俗”“茶道”的几列书架尤为醒目。咖啡豆慢慢研磨，咖啡的香味徐徐散开，走到玻璃窗前，连绵的高山和云海与近处的古村落交相辉映，竹林、梯田、古树和山峦尽收眼底。

这家先锋书店位于浙江省丽水市松阳县的陈家铺村，建立在山崖之上，它似乎正在诉说着一个古老的故事。

松阳县曾被《中国国家地理》誉为“最后的江南秘境”，有国家级传统村落75个。杨家堂、陈家铺、西坑村等大大小小的村落依山而建，姿态各异，却又共同展现着中国传统古村落的原始风貌。

今年暑假，来自清华大学、上海交通大学、宁波诺丁汉大学、浙江海洋大学等高校的9名大学生，前往松阳县，开展暑期社会实践活动。

跨越千百年的文化融合

溪边浣衣，果蔬晾晒，耕作采茶……在松阳县，这种原始的生活生产方式没有因为现代化的渗透而被抛弃。

陈家铺村，平均海拔750余米，房屋呈崖居式分布，镶嵌在古树与梯田之间，至今已有600多年的历史。先锋书店由陈家铺村的文化礼堂改建而来，从前，村民议事开会往往会聚集到这个地方，这是整个陈家铺村的核心。

书店一经建成，就引来了无数游客、摄影爱好者。大学生探访当天，书店人满为患，有一家三口前来旅行，也有三五姐妹前来拍照“打卡”。这里已然成为当地的网红地标。

曾几何时，陈家铺村几乎是一个全然与世隔绝的秘境，缺少现代化交通的联结，缺少年轻劳动力的输入，只有留守的老年人和静谧的村落。正如先锋书店的建设和陈家铺村的改造巧妙结合一样，松阳的古村落上演着穿越千百年的文化融合。

年轻的书店员工还和当地淳朴的村民成为无话不说的好朋友；“村落守护人”在抖音上传的短视频让杨家堂村口的古樟树成了这个村子的“网红代言人”；除了当地村民的返乡，外地游客也纷至沓来，松庄村的小桥流水成为大家必要拍照留念的地方……松阳县分布的古村落有上百个，几乎每一个村落都在用不同的方式焕发出新的生机。

“田园松阳的古村落发展让我确信，只有让历史遗存与当代生活共融，让村落景观与人文内涵共生，让传统文化与时代精神共鸣，我们才能赋予古村落新的生机与活力。”浙江万里学院的钱欢深有感触。

的确，随着古村落被越来越多的人们发现，古老的农耕文化反而愈发地展现出了历史的韵味。如何保护这些古村落，成为了人们必须面对的课题。

不同方式的相同“守护”

如何实现乡村的现代化建设和传统古村落保护的平衡？山脚下，茑舍里的杨慧娟和她的合作伙伴正在不断探索和尝试。

松阳古街的一个巷子口，挂着一块“茑舍”的指示牌，没有额外装点，这家民宿就这样安静低调地“大隐隐于市”。民宿主理人90后杨慧娟是个地道的松阳人，5年前，一次在家乡松阳老街闲逛时，她偶然认识了现在的创业合伙人，让她对民宿产生了兴趣。杨慧娟辞去了在宁波月薪过万的设计师工作，回到自己生长的地方，开始民宿和茶室的经营。

“民宿依托的是什么？是和周边环境的配套。能够和周边环境、村民村貌契合，民宿才有魅力。”秉持着这一理念，除了对山下老街茑舍的设计，杨慧娟选址陈家铺村，在山间启动了第二家民宿——飞茑集。

陈家铺村是松阳县的历史风貌保护村落之一，当地对于传统历史保护村落的风貌控制有着非常严格的条例要求。杨慧娟也希望保留古村落原有的样态，不能破坏整个村子的原始风貌。飞茑集建造过程中，杨慧娟尽可能把原来古建筑的夯土留下来，仅对木结构拆除改造，最大程度地还原了房屋农舍的形态，通过民宿的建设，赋予了几近衰败的农舍新的生命。

比起“游客”，杨慧娟更喜欢称呼来松阳游玩、居住在民宿的人们为“住客”，“城市生活的节奏比较快，这些人来到松阳，小住几天，有时候只是想体验一把古村落的生活方式，感受古村落的‘隐’与‘静’。”

无独有偶，2015年，在大学期间主修音乐专业的叶建新决定返乡创业。无论是叶建新的父母、村民还是叶建新自己都从未想过，自己文艺梦的实现，除了一把常背的吉他，还有一群小蜜蜂。

叶建新从小就在松阳的农村长大，父亲是养蜂的，耳濡目染之下，他对养蜂、采蜜的一套流程并不陌生。2016年前后，网络电商行业大火，一些大学生通过电商卖货发家致富。在这一浪潮的推动下，叶建新也想通过电商把家乡的土蜂蜜销售出去。

创业之初，叶建新忙活得像是一只无头苍蝇。为了缓解创业压力，背上吉他唱歌成了他最好的解压方式。山清水秀间，舒缓的吉他，悠扬的歌声，还有一个年轻小伙的身影。不只是叶建新日积月累的养蜂实践课终于顺利“毕业”，加上这幅山清水秀的情景实在打动人，一些消费者开始关注他和他的的产品。

2018年前后，叶建新团队开始探索短视频的风口，转战短视频和直播带货。他通过抖音号“养蜂哥叶建新”发布了近百条短视频，真实还原了他的古村创业生活，收获了超过350万点赞，吸引了更多人的关注。

无论是古村落老人们保持的原有古朴生活方式，还是返乡青年融入新潮文化去创业，他们都在建设和守护着这份心中的乡土。

让古村落“活”起来

“不过是人间天堂，不过是广厦千万间中的仙踪的避风港，风吹雨打带不走内心的清澈，涟漪里的木梁瓦檐，是最奇特的景色……”松阳的古村落，在00后大学生马广元眼中，可以用一首说唱歌词来描绘。“是古村落给予了我灵感，存在千百年的它们，平静温柔，像老母亲一般，诉说着美好的故事。”远在异国留学的他，正在创作一首说唱歌曲，希望更多大学生通过音乐了解古村落。

浙江海洋大学的郑乾斌酷爱拍摄短视频，为了让更多人了解松阳，关注古村落，实践活动结束后，他把制作的短视频上传在抖音“丽水宝藏古村”话题下，该话题相关视频播放总量已接近8亿。这得益于浙江省丽水市人民政府与字节跳动公益联合发布的“村落守护人”计划，吸引了很多人拍摄古村落短视频。该计划是字节跳动公益“山里DOU是好风光”的子项目，“山里DOU是好风光”的目的正是促进乡村保护与可持续发展。

张馨来自清华大学建筑学院，松阳之行也是她的学习体验之旅。“在松阳，我们看到古村落在保持原有风貌的情况下，人居环境有一些更新，使得古村落保有原本的韵味，这样的‘古今融合’，令人神往。”

令她惊喜的是，平田村的“爷爷家青年旅社”正是她的老师、清华大学建筑学院副教授张昕参与规划改建的。在张昕看来，古村落作为公众认可的价值载体，其价值包括两个层面：其表，由在地材料、匠作工法、物理环境等技术层面塑造起来的物理空间，各地的古屋保护计划多是从此入手，也是字面意义的古村落保护；其里，真正支撑古屋或古村活化的核心是在地村民的安居乐业，是乡村经济的蓬勃发展。如果将乡村看作经络，每个具体空间将扮演不同的角色。因此，保护策略应是系统性的，而不应在开始的时候陷入某个局部的空间操作。

“保护古村落，既要保护外在的‘筋骨皮’，更要传承好内在的‘精气神’。”钱欢说。希望古村落不再是“隐秘的角落”，可以焕发新生与活力。

上海交通大学 胡了然 来源：中国青年报

(责编：罗知之、陈键)