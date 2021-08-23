中职教育：如何迈过“忧虑坎”
“普通高校单独招生考试”“高职、专科统一招生考试”“专升本”“校企合作订单式培养”，相比于普通高中学生一味的升学，职校生毕业后既可升学也可就业。因此，对于有些学生而言，进入职业高中学习，是一个非常理性的选择，是综合考虑了个人成绩、职业规划、家庭情况的“最优解”。
中青报·中青网记者在采访中了解到，有些学生尽管达到了普通高中录取分数线，但考虑到诸多现实问题，他们毅然选择念职业学校，用实际行动证明职业教育已然成为一条看得见未来的新出路，并非是“无奈”之举。
主动选择上职校学习之路
2016年中考结束后，收到普通高中录取通知书的王韬，选择到职校学技术，在安徽六安技师学院机电一体化专业(3+2学制)学习至今，他习得一身过硬的技术，还斩获了首届全国技能大赛工业4.0项目优胜奖。
王韬的父母在乡镇务农，饱受文化知识匮乏之苦的他们劝儿子去上高中，再念个大学。但王韬向父母解释说：“有一门技术在手，以后走上社会不至于饿死。”双方经过了几轮博弈，王韬依旧坚持表示自己对高中不感兴趣，见儿子如此坚决，王韬的妈妈松了口：“路是你自己选的，只要你去了好好学就行。”
为了不让自己后悔当初的决定，王韬入校后十分努力。他不断扩展自己在网络安全、网页制作、APP开发等方面的知识。每当接触不同的设备、项目和陌生的硬件、技术时，王韬都会觉得莫名兴奋，“如果是跨专业探索未知领域，会让我觉得更过瘾。”
在王韬看来，很多家长认为职高是“上不了高中的孩子”的聚集地，这是一种偏见。他说，现在职业教育的管理和理念改革了，教学中也注重理论与实训结合，“上职高也不失为一种很好的出路。”
眼下，19岁的王韬正在筹备乡村振兴电工类技能比赛，每天至少要练习10个小时以上。谈及未来，王韬计划先考上专升本，再开启自动化领域自主创业之路。
00后任婷也做出了和王韬一样的选择。2018年中考后，高出甘肃省平凉市普通高中录取线近80分的她主动提出想要学习技能。
任婷说，现在我国高铁技术发展迅速，相应的，相关行业也会出现大量的人才缺口。她愿意结合兴趣爱好，好好学一门技术。在对比多家学校后，任婷最终报考了甘肃省平凉市轨道运输职业培训学校。
出生在农村，一家人的生计全靠父亲在外务工维持，她坦言，自己上职校的选择背后也有不可忽视的“客观因素”。她迫切希望自己能尽早就业，减轻家里的经济负担。
入学后，任婷没想到职高的管理竟然如此严格。学校要求全体学生每天6时30分跑早操；教室门口有一个手机存放袋，老师要求同学们在上课、自习时将手机暂存起来。
平日就认真学习的任婷，在实训和顶岗实习中更是丝毫不敢懈怠。老师演练时，她一点点抠细节。课后，想不明白了就去找老师解惑。学校里有仿照工作现场设置的轨道，她会在经得老师同意后、保证安全的情况下，去实地查看、练习。
在校期间，任婷的英语、礼仪在全班一直是前两名，客运安检、列车乘务、列车服务等专业课程同样名列前茅。临近毕业，她在招聘会中脱颖而出，在自己最心仪的城市——四川成都找到了一份地铁安检员的工作。
“选择没有对错，最重要的是要适合自己。”面对一些迷茫的学弟学妹，任婷总是以身说法。她认为，职业不分贵贱，只要认真负责，平凡岗位也能出彩，技能学习也能出人头地。
记者在采访中了解到，并非所有职校学生都是中考落榜者，有些学生考上了普通高中，但是却选择了职业教育。原因有很多：借助职业教育才能实现继续教育的梦想；普通高中和大学教育的学费压力更大；家庭经济情况需要尽快就业……
“有的孩子适合进一步提升学历，有的孩子的确对技术有兴趣，可以考虑走技能成才道路。”在合肥市第三十八中学九年级班主任张亚明看来，如果所有孩子都进入普通高中，反而会导致基础差的学生压力过大。普高毕业后，一些学生还是会去高职院校就读，最终从事技术性工作，还不如让部分学生提前接受专业技能教育，慢慢确定职业理想和升学需求。“人人有去处，所学为所用，职业教育也有利于人的多元化发展。”
顶着“偏见”前行
目前，全国共有职业学校1.15万所，在校生2857.18万人；中职招生600.37万，占高中阶段教育的41.70%；高职(专科)招生483.61万，占普通本专科的52.90%。
尽管职业教育已颇具规模，有些学生和家长也认识到了职业院校的优势与特色，但是一些家长还是对职业教育抱有某些偏见。
甘肃省平凉市轨道运输职业培训学校校长王繁荣坦言，这样的观念产生的原因有两方面：一是家长观念陈旧，认为孩子没考上高中就是低人一等；二是部分职业学校鱼龙混杂，良莠不齐。
张亚明也同样发现，家长对职业学校的“抵触点”和“焦虑点”主要集中在两个方面。第一是管理，家长觉得初中毕业的孩子大多是未成年人，自我约束能力不强，职校是否能和普高一样管理严格；第二是学校的专业水平是否“达标”，孩子在校学了三五年之后，能否学到相应文化知识，还能有一技傍身。
对于家长的担忧，就职于甘肃市陇南市一所职业中学的李萍(化名)认为，职业学校应该找到痛点问题，就需要以“不回避、不排斥、不焦虑”的原则来应对。当前，一些职业院校也在努力寻找破题方案——提高专业建设、课程设置、人才培养的针对性。
李萍所在的学校就新增了电子商务、康养休闲旅游等与当地经济特色相匹配的专业。校领导更是四处奔走寻找合作企业，满足想要继续深造学生们的需求。校内的教育教学工作相比以往也更加重视，学校层面，积极实施“三教”改革，教师也多次带领学生参加全省中职生技能大赛。
此外，该校建立了规范、严格的资助体系。“免学费、还有助学金、奖学金，以及针对建档立卡户学生的‘雨露计划’和毕业时的就业创业补贴。”李萍一一列举。
还有部分家长认为，孩子上了职高就意味着无缘高考。实际上，职业学校的学生也可以参加高考。而且相比于普通高中的学生，他们升学的渠道更为多样，比如“普通高校单独招生考试”“高职、专科统一招生考试”“3+2招生”都是可能的选项。
王繁荣介绍，该校今年“高考班”招生的学生中考分数在400分以上，“2021年我们学校本科上线20余人，一本上线8人，专科上线率达100%。”他也表示，针对中职生的高考，考试内容相对较少，而且试题难度大大低于普通高考，成功升学的概率也更高。
“普职分流”能倒逼职业学校反思
“职业教育并不是学生中考失利后走入的‘死胡同’，普高教育也并不是人生的捷径。”王繁荣表达了自己的观点。在他看来，家长们的中考焦虑既是出给职业院校的一道考题，也是督促办学者深思的一次机遇。
“教育需要‘量体裁衣’。”王繁荣建议，政府层面要统筹管理，适时推荐优质的职业学校供家长和学生选择；通过引企入校、引校入企，把企业需求及时、有效地转化为学校育人的标准和方案。
张亚明同样认为，“普职分流”能倒逼职业学校反思，重塑和完善教学、管理、实习的理念和流程，更加精准地对接就业和岗位需求，因材施教，让学生学到硬本领，满足他们对升学和就业的多元需求。
他建议，政府、学校、媒体应该加强宣传引导，帮助家长了解和选择职业学校，同时避免大家扎堆报考“热”门技能专业，一些“冷”门专业无人问津。
“观念转变是一个漫长的过程，目前职业学校开设的课程非常丰富，但专业师资力量可能跟不上，很多教师在摸索中授课。”一位来自洛阳的教师建议，当务之急是要有针对性地培养适合职业学校的专业教师，打消家长的顾虑。
“普职分流的目的不是为了‘分层’。”合肥黄麓师范学校副校长张艺国觉得，政府应给予职业教育更多的政策、经费和人才支持，社会大众投入更多关注，让职业教育群体被更多人“看见”。
张艺国认为最关键的是，职业学校在重视技能教育的同时也要重视通识教育，考虑学生的职业成长、终身发展；同时，重视职业能力拓展培训、综合实践，实现多学科融合，提升学生综合素养。
他呼吁，职业学校应积极寻求合作高校和企业的支持，搭建升学通道；参照专业课程、职业资格证书、行业认证考核要求设计学生考核标准，完善学生实习的全程监测机制。“职业学校只有自身强大起来，才能迈过家长心中的‘忧虑坎’。”张艺国说，随着国家对职业教育的愈发重视，职业学校要争取打破当前对于职业教育的刻板印象，让职业院校成为家长和学生信得过、靠得住、有保障的育才摇篮。（记者 王海涵 王豪 石佳 见习记者 韩荣）
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