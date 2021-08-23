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担心汽车数据被无序收集、违规滥用？新规来了

王思北
2021年08月23日08:22 | 来源：新华社
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原标题：担心汽车数据被无序收集、违规滥用？新规来了

　　记者日前从国家网信办获悉，国家网信办、国家发改委、工信部、公安部、交通运输部近日联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，规范汽车数据处理活动，促进汽车数据合理开发利用。此规定将于2021年10月1日起施行。

　　汽车产业涉及国家经济、装备制造、金融、交通等诸多领域，汽车数据处理能力日益增强、汽车数据规模庞大，同时暴露出的汽车数据安全问题和风险隐患也日益突出。“比如，汽车数据处理者超越实际需要，过度收集重要数据；未经用户同意，违规处理个人信息，特别是敏感个人信息；未经安全评估，违规出境重要数据等。”国家网信办有关负责人表示，出台规定一是防范化解汽车数据安全风险的实践需要，二是保障汽车数据依法合理有效利用的客观需要。

　　规定倡导，汽车数据处理者在开展汽车数据处理活动中坚持“车内处理”“默认不收集”“精度范围适用”“脱敏处理”等数据处理原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。

　　规定明确，汽车数据处理者应当充分保护个人信息安全和合法权益。开展个人信息处理活动，汽车数据处理者应当通过显著方式告知个人相关信息，取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形。此外，汽车数据处理者开展重要数据处理活动，应当遵守依法在境内存储的规定，加强重要数据安全保护；落实风险评估报告制度要求，积极防范数据安全风险；落实年度报告制度要求，按时主动报送年度汽车数据安全管理情况。

(责编：赵超、陈键)

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