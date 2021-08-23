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能否用“防沉迷”治疗成人“手机病”

2021年08月23日08:23 | 来源：北京青年报
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原标题：能否用“防沉迷”治疗成人“手机病”

丰收

光明日报官方微博日前发起关于“使用手机时长和健康隐患的网络调查，吸引了40多万网友的阅读和关注。调查显示，74%的参与者表示自己手机不离手；80%的参与者表示手机给自己带来了健康问题。

发微信、看视频、刷资讯、打游戏、上网购……虽然大家使用手机目的不同，但有一个共同点便是越来越依赖于手机。在手机为生活、工作、学习等带来诸多方便的同时，过度使用手机也给人们的健康造成多种不良影响。媒体此次调查有助于我们认清“手机病”，提高防范意识。

调查显示“超七成网友机不离手”，坦率地说这些网友患上了“手机依赖症”。八成网友认识到手机给自己带来健康问题，说明比较清醒，但是意识到“手机病”并不等于积极“治病”，因为他们使用手机已形成习惯、产生依赖，让他们减少手机使用可能较难。

“手机病”至少存在四大表现：其一，对眼睛伤害较大。如眼睛干涩、双眼疲劳、近视度数增加等。其二，打破身体“平衡”。会带来睡眠、内分泌、肥胖等问题。其三，影响精神和情绪。可能造成心理等疾病。其四，导致身体“变形”。这主要因为使用手机的姿势不正确。

对此，有关专家为上述“手机病”开出了“药方”，值得广大手机用户收藏、学习，以纠正自己过度使用手机以及不正确使用手机的不良习惯。

成人沉迷手机对未成年人是一种不良示范。如今很多孩子依赖手机导致视力下降等，原因之一是父母及周围的人每天手机不离手，孩子不免会受到熏陶。所以，家长既要为自己健康考虑，也要为孩子健康考虑，“陪伴”手机不如陪伴孩子，亲自示范比防孩子沉迷手机更重要。

鉴于沉迷于手机的网友比例较高，并且带来多种“手机病”，笔者以为，除了提醒网友减少使用手机、正确使用手机外，还应该考虑对成人手机用户设计“防沉迷”系统。目前，手机游戏基本上都设计有“防沉迷”系统，但防沉迷的对象是未成年人，而对于成年人沉迷手机未见设防。

虽说成年人比未成年人更理智，但如果成年人沉迷于某种东西且带来多种健康危害，也有必要“救救成人”。因为当成年人沉迷手机，从某种程度上来说已经上瘾，近乎丧失理智。出于保护手机用户身心健康考虑，能否让所有手机生产商为成人量身制定“防沉迷”系统值得思考。

这种成人“防沉迷”系统不用像游戏版未成年人“防沉迷”系统那么复杂，只要设计合理的手机使用时间，每天超过这个时间就自动提醒用户注意身体健康，相信经年累月的重复提示会提升很多人健康意识。还应该在手机开机环节设计公益广告，提醒大家沉迷手机会带来健康危害。

进而言之，不妨把“防沉迷”作为手机出厂标准，不管手机用户是成人还是孩子或老年人，都应该为他们提供“防沉迷”保护。这样做，对手机厂商而言是履行社会责任，是对用户健康负责的体现。从国家角度而言，制定这类国标有利于实现《“健康中国2030”规划纲要》目标。

漫画/王铎

(责编：罗知之、陈键)

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