《扫黑风暴》反盗版 期待掀起“扫盗版风暴”
8月21日晚，热播剧《扫黑风暴》冲上热搜。当天上午，该剧官方微博发布反盗版声明，互联网上有人未经许可非法传播、销售该剧的盗版内容……已经第一时间向公安机关报案，追查盗版来源。最高人民检察院的官微也提醒：盗版严重扰乱了电视剧《扫黑风暴》的正常播放秩序，涉嫌构成刑事犯罪。
《扫黑风暴》是根据真实案例改变的电视连续剧，讲述了中央扫黑除恶督导组进驻中江省绿藤市，发生一系列事件后“前刑警”李成阳、年轻刑警林浩在督导组的指导下，和专案组组长何勇共同协作将黑恶势力及保护伞成功抓获的故事。该剧于8月9日在北京卫视、东方卫视、腾讯视频及央视播出后成为爆款，收视率和网播量迅速飙升。
该剧一共28集，播出内容刚过半，但网上突然流出《扫黑风暴》27集版本，有多位用户声称手握27集资源，以1元左右价格售卖。一些盗版商的片源甚至包括《扫黑风暴》全集。显然该剧遭遇盗版，有人利用观众的追剧心理打起牟利“算盘”。这既扰乱该剧的正常播放秩序，还侵犯出品方、播出平台的合法权益，也伤害了创作者和观众。
热播影视剧被侵权盗版现象过去屡见不鲜，同时，打击这类盗版也不手软。在每年全国或一些地方公布的打击盗版十大案例中，就包括影视盗版。比如去年，马某某等人盗录传播包括《流浪地球》等院线电影在内的413部电影，违法所得总额达996万余元，被法院判处有期徒刑6年并处罚金550万元。但影视剧盗版现象仍然屡打不绝。
《扫黑风暴》官方已经报案，该剧究竟在哪个环节被盗版值得深查。一般来说，制作、送审、播出等环节都有可能出问题。但一位制作人员指出，通过技术手段对比发现，该剧网上流出的版本与播出版本有所不同，说明流出可能在剪辑、调色和内容送审环节。那么，缩小范围之后，调查哪个环节遭遇盗版并不难，期待查处盗版真凶。
笔者以为，既要深挖该剧盗版问题，也不妨趁机掀起打盗版风暴。既要把更多盗版者揪出来绳之以法，也要借机向公众普及法律知识，使其拒绝购买、观看盗版产品。不客气地说，盗版现象屡打不绝的原因之一是需求大，部分观众为先睹为快助长了盗版。同时，掀起打盗版风暴能发现更多影视剧防盗版漏洞，可提示有关方面补漏。
虽然过去一直在打击各类盗版，但“屡盗不止”说明打击力度还不够。如果对更多盗版影视剧进行全面调查、全网打击，从盗版者到中间贩子再到盗版产品播出平台一个不少地追责，相信震慑效果大不一样，这比查处个别案例更有威慑力。也就是说以暴风骤雨的方式打击盗版的好处是，专项治理、深入排查、全面整顿、从严追责。
显而易见，打击盗版需要联合行动，从出品方到有关部门再到观众都要参与其中、密切配合，还要充分利用法律“武器”。今年正式实施的新《著作权法》，大幅提高了侵权违法成本，对于故意侵权，情节严重的，可以适用赔偿数额一倍以上五倍以下的惩罚性赔偿。同时，《刑法》对此也有明确惩罚标准，期待法律成为打盗版利剑。
比较理想的情况是，常态化治理与风暴式打击相结合。就《扫黑风暴》而言，也是一部法治剧，适合以此次盗版为契机掀起打盗版风暴。
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