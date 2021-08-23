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服贸会工程咨询与建筑服务专题展将于9月3日至7日在首钢园区开展

观众将身临其境体验数字建造之旅

2021年08月23日08:24 | 来源：北京青年报
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原标题：观众将身临其境体验数字建造之旅

本报讯（记者 李泽伟）4800平方米的单独展馆、开放式互动体验区、让观众身临其境的数字建造体验之旅……工程咨询与建筑服务专题展，作为2021年中国国际服务贸易交易会的八个专题展之一，将于9月3日至7日在北京首钢园区正式开展，向观众展示建筑业的科技创新发展成果。

据介绍，建筑专题展由市住建委、市规自委共同主办。各项活动紧扣“数字开启未来，服务促进发展”，以“智慧建造、绿色发展”为主题，聚焦产、学、研，用全产业链条最新动向，突出工程咨询、智能建造、绿色建筑等行业热点与发展趋势，展示建筑业工程咨询技术与模式、新型建造技术与智能装备等新一代信息技术融合创新应用的科技创新成果与技术服务的能力。助力实现建筑业碳达峰、碳中和目标，推动首都建设高质量发展。

本次活动依托“服贸会平台”，搭建由两院院士、国内外知名专家学者等组成的技术交流平台和建筑业全球性的展示、交流、洽谈、合作平台，向世界展示国际领先的建造技术、智能装备、人工智能及智慧工地建设创新核心技术、智能集成系统、高性能绿色建材等服务于绿色建筑、“一带一路”工程建造全过程信息技术融合创新应用、工程咨询的优秀成果与案例，打造“中国建造”品牌，吸引全球服务贸易优质资源。

建筑专题展包括展览展示、高峰论坛、现场签约等环节。在展览展示方面，将在首钢园区8号展馆设置行业综合展、智能装备体验区和企业展。高峰论坛方面，将邀请国内外知名专家、学者，举办2场“智慧建造与绿色发展高峰论坛”。为进一步促进建筑服务贸易活动，提升服务贸易尤其是国际服务贸易的影响力，届时还将在论坛现场组织贸易签约仪式。参展企业也将展示各自风采，中国建筑等世界500强及行业领军企业，将展示工程建筑综合服务能力，多家工程咨询企业、建筑材料企业、建筑科技企业将共聚一堂，为行业提供一站式全方位的工程咨询与建筑服务。

市规自委相关负责人透露了展览筹备进度，截至目前，共有高等院校、科研院所、行业学协会以及企事业单位等218家单位参加本专题展览展示活动。参展单位涵盖了工程咨询、建设单位，设计单位、施工企业、建材企业，软件开发、智能装备研发与制造等单位。

(责编：罗知之、陈键)

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