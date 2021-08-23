中关村软件园去年企业收入突破3300亿元
2021年08月23日08:25 | 来源：北京青年报
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原标题：中关村软件园去年企业收入突破3300亿元
北青报记者了解到，广联达、中科大洋等科技企业所在的中关村软件园，是中关村国家自主创新示范区中的新一代信息技术产业端专业化园区，先后被授予“国家软件产业基地”“国家软件出口基地”“国家数字服务出口基地”等数十项荣誉称号。
园区内，集聚了700 多家国内外知名 IT 企业总部和全球研发中心，总部经济达 80%以上。其中上市企业 70 家，收入过亿企业 87 家，国家规划布局内重点软件企业 26 家，中国软件百强企业 16 家，中国互联网百强企业 9 家。
2020年，园区企业收入3366.3 亿元，每平方公里的产值近 1300 亿元，园区单位密度产出居于全国领先地位，在云计算、移动互联、大数据、 人工智能、量子科学、新型 IT服务、文化与科技融合等方面都形成了全国领先的特色产业集群，拥有高度的产业话语权和技术主导权，呈现出典型的现代服务业高端形态。
去年，中关村软件园获批“国家数字服务出口基地”，承担北京“两区”中数字经济、数字贸易相关任务。中关村软件园正在按照北京新发展格局中“两区”建设、全球数字经济标杆城市、国际科技创新中心城市等要求，立足国家数字服务出口基地，建设“国际信息产业与数字贸易港”，打造数字经济新兴产业集群。
(责编：罗知之、陈键)
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