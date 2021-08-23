王薇

原标题：科技强警 为旅客筑起安全屏障

王少杰，北京铁路公安处北京站派出所所长。从警29年，他用实际行动诠释入警初心，书写人民警察的忠诚与奉献。在他的带领下，北京站派出所在科技强警、为民服务、警营文化建设等方面均取得突出成绩，被称为“不打烊”的所长。2017年王少杰就率先在站区建立了人脸识别系统，总结出视频反查、人机结合等研判方法，为500多旅客挽回经济损失近百万元。

为了深入拓展智慧警务系统应用，王少杰几乎把办公室搬到了综合指挥室，除了交班及会议外，全天都在综合指挥室带领民警研讨、调试设备。2018年暑期，他连续20余天在指挥室视频巡控到凌晨三、四点，打掉一个8人盗窃团伙。2019年夏天，他瞄准盗窃旅客财物案件，连续60天半夜在屏幕前盯守广场，打掉一个8人盗窃团伙。2020年8月，在他接到地方一起协查拐骗女童警情后，亲自制定抓捕解救方案，带领民警通过精准研判、站车联动，在北京站成功解救女童，抓捕嫌疑人。

2020年新冠疫情期间，王少杰每天都到各岗位、出站口隔离区等地点检查，从除夕到春运结束从未离开过工作岗位，凡是遇到警情，他总是第一个换上防护服，带领民警一起上一线。他带领民警加大对涉疫案件打击力度，2020年6月，根据掌握的线索，会同大兴公安分局，一举阻断了一条疫情期间非法出京“地下通道”。期间，王少杰带领全所民警共排查重点旅客列车1901趟次，重点人员565人，配合防疫部门接重点地区发热旅客22名，出色完成各项疫情防控任务，确保了地区安全稳定。

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(责编：罗知之、陈键)