原标题：呷哺呷哺即将关闭200家亏损门店

不久前刚因管理层变动被广为谈论的呷哺呷哺，8月20日又因曝出即将关闭200家亏损门店冲上热搜。北京青年报记者了解到，重新上任CEO的呷哺呷哺创始人、董事长贺光启表示，经过两个多月的市场走访，发现呷哺呷哺部分门店存在严重的选址错误，从而导致亏损。对此，呷哺呷哺决定关闭200家亏损门店，包括全国多个城市的亏损门店。

除关闭亏损门店举措以外，贺光启还透露，呷哺呷哺集团在2019年推出的inxiabu xiabu品牌和门店将陆续全面退出市场。昨天，北青报记者注意到，曾经位于合生汇的inxiabu xiabu北京首家门店已经闭店。有网友近期在大众点评网上留言表示：“没有了套餐优惠，性价比一般，呷哺的小锅加上湊湊的菜品，感觉有点鸡肋了。”

据悉，该品牌店一直处于持续亏损的状态，且被外界诟病为“定位不明”“四不像”的败笔举措。对此，贺光启表示，in xiabu xiabu品牌和门店将陆续全面退出市场。同时，公司将推出中端品牌“呷哺X”（暂定名），以人均90元左右的客单价进军餐饮中端消费市场。

据爱企查显示，呷哺呷哺主体公司为呷哺呷哺餐饮管理有限公司，成立于2008年9月，法定代表人为刘冠纬，注册资本5500万人民币。目前，呷哺呷哺已有上千家分支机构。值得一提的是，呷哺呷哺餐饮管理有限公司关联数十条周边风险信息，其子公司呷哺呷哺餐饮管理有限公司天津第四十七分店等曾因未按规定提交年度报告信息被列入经营异常名录。

截至2020年底，呷哺呷哺与湊湊门店总量达1201家。呷哺呷哺品牌今年初计划新开100家门店，但进度缓慢。此外，由于开店节奏快，员工大量扩招，直接提升了员工薪酬成本、租金折旧摊销成本等。据财报显示，呷哺呷哺的员工成本占比从2018年的24.7%上涨到了2020年的25.6%，同时租金和折旧摊销占比也上升到了18.1%。这几年，呷哺呷哺的营收增速持续下降，2020年甚至是负值，这也导致了呷哺呷哺2018年至2020年的净利率也有较大幅度的下滑，从10%大幅跌至0.2%。

以往，呷哺呷哺品牌一直以低价小火锅作为扩张逻辑，2011年，呷哺呷哺品牌的人均消费在35元-45元不等，但到了2015年后，人均消费逐年上升。招商证券也在研报中提及，呷哺呷哺在2015年前还定位于中低端消费，客单价不超过50元，翻台率接近4次/天；2017年后定位提升为中端，并开启轻正餐化，人均消费上限提升至80元；2019年推出的in xiabuxiabu，意味着呷哺3.0时代，偏中高端市场、人均消费已达到110元。

关于近几年呷哺呷哺的客单价持续走高的声音，贺光启也回应称，将继续走大众消费路线，客单价保持在60元以内。

中国食品产业分析师朱丹蓬指出，呷哺呷哺本来就是一个中低端的定位，“呷哺呷哺现在和海底捞差得太远，海底捞火起来和主打服务进行的差异化不无关系，呷哺呷哺在服务上没有差异化，品质、供应链、品牌调性也一般。”朱丹蓬表示：“在餐饮行业进入充分竞争的节点，呷哺呷哺做高端餐饮难以取得成功。呷哺呷哺对于自身的定位，以及短板缺乏清晰的认识，这是其整个高端品牌成效不佳的一个核心原因。”

文/本报记者 李佳

摄影/本报记者 付丁

(责编：罗知之、陈键)