原标题：湾区创业空间大：在深港青谈“十四五”规划

新华社深圳8月22日电（记者王丰）“‘十四五’规划纲要不仅是国家未来5年经济社会发展的蓝图和行动纲领，更为我们香港青年融入国家发展大局和实现创业就业梦想，指明了方向、增强了信心。”谈到“十四五”规划纲要，在深圳创业的香港青年刁怡峰感受颇深。

与大多数香港青年不同，26岁的刁怡峰瞄准了内地“三农”领域的机遇。他创立的文化品牌传播公司致力于在广东农村一线，通过做强包装设计、品牌重塑及电商、短视频、直播引流等，发掘特色优质农产品，赋能“三农”发展。

“现在国家已实现全面脱贫，并进入全面推进乡村振兴的新阶段，‘三农’领域的机遇很多，我们香港青年也可以大有作为。”刁怡峰说。

新冠肺炎疫情期间，广东省清远市连山壮族瑶族自治县农产品滞销，当地农户和政府部门都很着急。刁怡峰的创业团队对接当地政府，以打造爆款产品为目标，走进橘园、茶园、番薯地，制作短视频推广当地农产品。

在一个短视频中，一个切开的橘子被用力一捏，慢镜头下，晶莹剔透的橘汁四溅。这个没有一句台词、不到10秒钟的短视频在各大平台迅速传播。“仅凭这个短视频，当天就卖了4万斤春橘。第二天，滞销货全部卖完，供不应求。”刁怡峰成就感满满地说。

香港回归祖国20多年来，与国家发展的联系日益紧密，国家的发展也给香港青年创业就业提供了更广阔的空间。

自“十一五”规划纲要将香港纳入国家发展的总体框架，其后每次五年规划纲要中，香港所占篇幅都明显增加。“十四五”规划纲要提出了诸多关于“高质量建设粤港澳大湾区”的具体目标，并提及要保持港澳长期繁荣稳定、便利港澳青年到大湾区内地城市就学就业创业。

记者采访发现，“十四五”规划纲要受到在深港青的广泛关注，他们也从中看到多元发展出路。

24岁的香港青年叶婧怡与合伙人成立了深圳市牡蛎文化有限公司，并于今年正式入驻深圳北站港澳青年创新创业中心，公司的主要业务为文化活动及场馆的策划、落地，以及青年文化品牌的零售。

在深圳北站港澳青年创新创业中心，叶婧怡不仅能享受到房租和物业管理费两年全免，还可获得入驻补贴、优秀人才生活补贴等各项补贴。“规划纲要提到健全现代文化产业体系，而这正是我们想做的，我们希望利用大湾区的资源和优势，发掘和发展中国文化产品，并推向海内外市场。”叶婧怡说。

香港青年邓家豪的创业项目专注于教育领域，致力于为大湾区的学生及青年在大湾区内升学进修提供方便与支持。他表示，积极了解国家大计，全力于自己所处领域为国家发展大局作出贡献是所有中国青年的责任。

“规划纲要提出要加强宪法和基本法教育、国情教育，增强港澳同胞国家意识和爱国精神。我想促进深港教育一体化与两地文化交流正是我们团队未来在大湾区发展的使命。”邓家豪说。

香港青年李恩辉从事会计行业超过15年，由于工作关系，一直在内地不同城市奔走。“规划纲要指出要深化并扩大内地与港澳金融市场互联互通，我们看到内地市场对专业服务有庞大需求，这是我们香港会计界的一个重大发展机遇。我也鼓励香港年轻会计师，面对大湾区机遇不应自我设限，应更积极融入其中。”他说。

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