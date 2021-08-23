“个性化”服务收获纳税人满意度
税收营商环境是营商环境的重要组成部分，建设稳定公平可及的营商环境，税务部门是重要的参与者。纳税服务好不好，纳税人最有发言权。近日，四川省纳税人满意度调查的“交互式”测评成绩 “出炉”，邛崃市税务局所辖的两个税源管理单位获得全部项目的满分，占成都市七席中的两席。
据了解，这已经不是邛崃市税务局首次在纳税人满意度测评中表现亮眼了，在2019年和2020年，邛崃市税务局纳税人满意度测评成绩就先后排在成都市第四、第二名。连续多年赢得纳税人好口碑，邛崃市税务局纳税服务工作究竟有什么诀窍？国家税务总局邛崃市税务局党委书记、局长季勇给出了答案，“我们的致胜法宝就是始终坚持以人民为中心的发展思想，创新推出了‘定制化+个性化’的一系列服务举措，让税费服务事项放心办、就近办、畅通办。”
“顾问”上门服务，派送“大礼包”
“您好，经过后台数据比对，我们发现你们可以享受新出台的制造业研发费用100%加计扣除等税收优惠政策……”。在邛崃市税务局，有一支由青年业务骨干组成的“顾问”团队，被纳税人亲切的称作“派利人”。从实施大规模减税降费政策开始，每逢最新税费优惠政策出台，他们便系统筛查符合享受优惠的企业，逐户上门讲解政策，将税收优惠红利精准送到纳税人手中。
“仅研发费用100%加计扣除这条政策，今年我们就能享受到210余万元的税收优惠。”成都天台山制药有限公司财务经理陈晓林表示，“我们企业对药品研究的投入力度较大，这笔政策红利可以说是‘及时雨’，可以让我们甩开膀子加油做好药品研发，提高企业竞争力。”
“微厅”缩短距离，解决“烦心事”
邛崃市平乐古镇距离邛崃市城区十多公里，素有“一平二固三夹关”的美誉，历史悠久，人文鼎蔚，7、8月来此避暑清凉的游客络绎不绝。距离古镇只需步行5分钟的平落晓院客栈，因位置极佳，环境清幽，一到夏季便一房难求。
客栈老板简和彬介绍，“客人要求开发票，我和老伴又不懂，心里很着急。好在税务局微厅的同志手把手教我，现在不需到办税服务厅，发票直接邮寄到家，简直太方便了！”
简和彬口中的“微厅”建设于2020年，为缩短乡镇纳税人、缴费人的办事距离，邛崃市税务局在乡镇税务分局、银行网点、社区网点布局建设10个“e税崃”服务微厅，推动税费服务由“最后一公里”到“最后一米”转变。
“今年上半年，我市微厅累计接受税费咨询、辅导6000余次，127家企业通过微厅办理”银税互动“产品，获得信贷资金8690余万元。”邛崃市税务局副局长唐颜威介绍。
“协同”优化流程，打通“难梗阻”
“以前办理二手房过户，进两家门、排两次队、交两份资料，现在所以流程‘一站’办结，半天就能拿到房产证，我们方便，客户放心。”从事房产中介的王先生对邛崃市不动产过户涉税事项办理感触颇深。近年来，邛崃市税务局和不动产登记中心推行“一窗融合”，为纳税人提供办理存量房交易业务一个窗口完成网签、缴税等全流程、链条式服务，让纳税人少跑路、少排队、少交资料，纳税人取得不动产产权证书时间由2个工作日缩短至0.5个工作日。
除了不动产登记业务之外，市税务局和市场监管局在企业开办事项办理中也提了速，新办企业纳税人最快在1小时拿到营业执照，2.5小时内完成税务登记和发票申领。
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