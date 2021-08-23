原标题：“手机病”，你中了哪几条

随着手机的普及率越来越高，人们对手机的依赖程度也越来越高，“手机已经成了我生活中的必需品，没有手机和网络我就会不自觉的焦虑”。来自北京28岁的白领杨思然道出了很多人与手机的关系。

长时间盯着手机，眼睛伤害有多大

“白天工作很辛苦，下班回家玩手机是我一天最放松的时刻。”湖南长沙27岁的白领尹靖说，白天上班盯着电脑、手机沟通工作，晚上回家在手机上刷微博、抖音放松身心，已经成了她生活的常态。去年疫情期间，待在家里的她更是每天手机不离手，吃饭都在刷手机，“有段时间明显感觉到视力下降了，后来去测了下，近视度数增加了100多度。”尹靖说。

记者在采访中发现，因为长时间使用手机而导致视力出现问题的情况不在少数，长时间浏览手机会导致眼睛干涩、双眼疲劳、近视度数增加等问题，徐州医科大学附属医院眼科主任医师赵愈敏说：“这是因为在盯着手机看时，瞬目会变少，导致眼睛泪液蒸发过强，可能会出现眼干涩、异物感等情况。”此外，手机也会发射出有害蓝光和辐射，都会对眼睛造成一定的伤害。长时间看手机还会导致青少年甚至成年人近视度数加深。而随着近视度数增加对眼睛的危害也在加重。

记者了解到，很多人喜欢在睡前玩手机，有时还会在关灯后玩手机。“眼睛的暗适应较差，暗环境与手机屏幕的对比度较强，会导致在使用手机时眼睛的调节加强，眼睛更容易变得疲劳，导致视力下降。”赵愈敏表示，在暗环境下长时间盯着手机对眼睛的伤害非常大，会对视网膜造成损害，遇到少数极端的情况可能会诱发青光眼。

赵愈敏告诉记者，随着使用智能手机的年龄层次逐渐下移，越来越多的青少年也成为智能手机的使用者，青少年在使用手机遇到眼睛干涩、有异物感等问题时，还会用手去揉眼睛，由此也会带来眼部细菌感染、结膜炎症等一系列衍生问题。

近年来，因为长时间玩手机游戏，“急性共同性内斜视”这一病症也在青少年群体中悄悄兴起，不仅造成了复视情况，影响了视功能，还影响了个人形象，严重的话还会造成行走困难。赵愈敏也提醒家长，青少年应尽量减少接触电子产品的时间，4岁以下的儿童应尽量禁止接触电子产品。

专家建议：

1.避免在暗环境下使用手机，特别是晚上用手机时一定要有光源。

2.注意调低手机屏幕的亮度，降低手机屏幕和周围环境的对比度。

3.注意间断性的休息，可以每隔20分钟连续眨眼20秒钟，再看远处20秒，缓解眼疲劳。

过度使用手机，可能打破身体“平衡”

“大四那年我每天熬夜玩手机游戏，从来不长痘的我开始长痘，毛孔也变得粗大了。”四川成都26岁的刘瑶是一名培训机构教师，谈起自己因为玩手机熬夜导致的皮肤问题，至今仍很后悔，她说：“现在毕业4年多了，发现多贵的护肤品都填补不了大四时变大的毛孔。”记者在采访中发现，因为过度使用手机导致身体出现“失衡”状态的，远不止这一种现象。

“玩手机本身对皮肤的影响不大，但长期熬夜玩手机的行为会对皮肤造成不好的影响。”南京第一医院皮肤科副主任戴洁告诉记者，肤色暗沉、长痘、黑眼圈等问题，都有可能因为玩手机熬夜而出现。

记者了解到，晚上使用手机，还会影响睡眠。晚上熬夜玩手机，本身就占用了原来的睡眠时间，加之手机本身的内容比较吸引人，也会引起心理和生理上的兴奋，从而导致入睡困难。

“过度使用手机对内分泌的影响在晚上会更加明显。”首都医科大学附属北京天坛医院内分泌科主任钟历勇说。当晚上使用手机时，夜晚手机屏幕的光线作为光源，可能会抑制体内褪黑素的正常分泌，钟历勇表示：“褪黑素是调节人体昼夜节律、维持睡眠觉醒周期的核心物质，在受到抑制后，可能会引起昼夜节律延迟，导致入睡困难、睡眠质量不高等情况。”

由于在使用手机时，大部分时候都是静坐状态，钟历勇表示：“如果一个人将大部分时间都投入在手机上，运动的时间减少，将会导致身体代谢变慢，容易导致脂肪堆积，引发肥胖问题。”他表示，运动的减少也会在一定程度上造成机体免疫力的下降，导致身体抵抗力下降，增加糖尿病、高血压等患病风险。

专家建议：

1.不要熬夜玩手机，保持良好、规律的作息。

2.在晚上睡觉时，建议将手机放置在远离自己的地方。

3.要学会随时放下手机，多进行运动。

手机越玩越兴奋，情绪却渐渐走入低谷

采访中记者发现，在玩手机的过程中，很多人都会有这样一种感受，越玩越兴奋，有时候到凌晨两三点还不愿意放下手机。“上个学期，我每天晚上玩手机，不知不觉就会到凌晨。”安庆师范大学的大一学生李飞说到自己刚上大学时因为沉迷手机，每天凌晨才迟迟入睡，第二天上课也没有精神，学期末发现自己落下了不少课程，李飞说：“当时整个人压力非常大，感觉学习也学不进去，每天只想玩手机，后来多亏了身边老师和同学的帮助，才慢慢调整好状态。”

“在手机上投入太多精力，会导致在其他事物上精力不足。”广东省第二人民医院心理科主任范长河表示，当生物钟被打乱后，很多人在白天容易萎靡不振，影响正常的工作学习，成年人因为投入工作的状态不佳可能会影响工作效率，青少年因为学习状态不好可能会导致学习成绩下降，自身节奏被打乱、外界的压力形成了内外双重压力，长此以往会造成恶性循环，带来精神上的高压，严重的话会造成抑郁。

记者在采访中了解到，很多人在与家人、朋友聚会时，多数时候都是各自在玩手机，沟通减少，范长河告诉记者，当太多的时间花在手机上，过度沉浸在手机世界里，也会造成一定程度上的社交障碍，带来人际关系的紧张。

“目前因为沉迷于手机游戏导致出现情绪、心理问题的人群占比较大。”范长河表示，随着手机各类功能的健全，手机可能满足各种需求，也导致人们对手机更加依赖，严重的话也会形成“手机依赖症”。

在使用手机各项功能时，范长河也提醒大家不要迷失自我，“手机上有很多的社交平台，也有很多繁杂的信息，如果处理不好，也会带来焦虑等心理问题”。

专家建议：

1.控制每天使用手机的时间，避免沉迷于手机内容。

2.多参与一些线下有益的活动，加强与身边人的良性互动。

3.对网上信息要有自我判断，避免情绪受到影响。

用手机姿势不对，身体还会“变形”

记者观察到，无论是在地铁上、公交上，还是在马路上、电梯里，都有很多“低头族”。“以前，我没事儿总爱低着头玩手机，颈椎经常酸痛，连带着头也昏昏沉沉的。”杨思然表示自己曾经是个不折不扣的“低头族”，去年有段时间总头晕，去了医院才知道得了颈椎病，“自从那次之后，我再也不敢低头玩手机了。”杨思然说。

在使用手机时，眼睛距离手机屏幕越近，头也就不自觉地越低，久而久之，“手机脖”就会一不小心“患上身”，不仅影响美观，还会带来健康问题。

“健康的颈椎，有良好的前凸弧度，周围的韧带、肌肉附着在颈椎上，维持了颈部整体的稳定性，当眼睛平视时，颈椎可维持正常的弧度。”上海市浦东医院骨科副主任医师敖荣广介绍道，在正常平视时，颈部肌肉承受的重量约等于头部的重量，大约为10斤，当低头时，颈部肌肉承受的重量会逐渐上升，当低头达到60°的时候，颈部肌肉承受的重量达到头部本身重量的5倍，高达50斤。

人体为了保持颈部的稳定性，其颈肩部肌肉和颈椎本身也会做相应的调整，以顺应颈椎曲度的变化。“因此，长期低头时，颈椎的生理曲度就会发生改变，正常的颈椎结构也会发生改变，颈椎会慢慢变直，甚至出现反弓。”敖荣广说。颈肩部周围的肌肉会处于收缩紧张状态，久而久之颈肩部容易出现僵硬、酸痛，颈椎和椎间盘也将承受更大的压力，其肌腱附着点、颈椎小关节等部位就可能出现骨质增生，甚至会出现颈椎间盘突出等问题。

此外，很多人都喜欢半躺在沙发上、床上玩手机，专家表示半躺时腰椎会缺乏支撑，原有的弧度会发生改变，腰椎间盘受到的压力也会越来越大，容易引发腰椎关节痛，严重的话还会导致腰椎间盘突出。

敖荣广提醒，除了注意保护颈椎外，经常使用手机，特别是爱玩手机游戏的朋友，还要特别注意保护自己的大拇指和手腕。因为频繁玩手机时，手腕长时间保持某一特定的位置，加上拇指频繁地敲击屏幕，时间长了会引起手腕、大拇指肌腱劳损，诱发手腕或者拇指腱鞘炎，出现手腕或者大拇指酸痛、无力、活动时疼痛加重，甚至出现大拇指的“扳机指”等。

专家建议：

1.不要躺着或趴着玩手机，最佳的姿势是挺胸收腹，手机屏幕中心与眼睛处于同一高度，使其与视线平行。

2.可以眼睛俯视约15°～20°，即手机位于水平线稍下的地方。

3.在玩手机的间隙，注意活动手腕和手指，避免造成手腕和手指的僵化。（记者 崔兴毅 通讯员 彭丽）

(责编：赵竹青、陈键)