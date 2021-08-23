原标题：智能驾驶公交“上街”稳健开行

记者从相关方面了解到，目前我国智能驾驶公交在北京、长沙、无锡等地的示范运营推进顺利。随着安全运营里程不断增加、服务乘客人数日益增多、技术升级和基础设施投入加大，智能驾驶公交体系正不断完善和升级，稳步迈向在特定环境下实现市场化运营的目标。

长沙在智能驾驶公交线路示范运营方面起步较早。湖南湘江新区“智慧公交示范线”全长7.8公里，沿途停靠11个站点，双向总计22个站点。依托国家智能网联汽车（长沙）测试区，这条“车-路-云”一体化协同的线路，已安全运行两年多时间。而去年4月开通的长沙智慧公交315线，共有10台公交车，线路里程长15公里，沿途有28个站台、24个交叉路口。

目前，“国标”下的自动驾驶技术分为6级，即L0至L5。长沙等地街头“跑”的智能驾驶公交车，既有L3级——“有条件自动化级别”，也有向L4级——“高度自动化级别”发展的车型。

记者在长沙等地看到，很多智能驾驶公交车，可实现自动加减速、转向、信号灯识别、进站、泊车等功能；能实时提供乘客上、下车地点和时间数据，助力运营单位进行运力调整和预测，合理规划公交线站布置；可利用5G网络互联与“云控平台”连接，实现远程介入、自动调度和监控等功能；可以为车辆运行绘制并存储“最优轨迹”，不断提高车辆行驶安全水平……在这些示范线路“路端”，则能根据智能驾驶公交的速度、位置、驾驶状态，与交通信号控制系统实时联动调整信号灯，通过红灯缩短、绿灯延长等保障公交优先。

“到站即停、付费上车、价格还是2元，这些都跟普通公交车一样。但这种车更加准点，更能切身感受公交绿灯优先，乘车体验更好。”长沙智慧公交315线乘客们说。

“即使开放道路交通状况比较复杂，我也不需要握方向盘。智能驾驶公交车可以沿预定线路，完成通过红绿灯路口、转弯、停靠等一系列动作。”在长沙一台智能驾驶公交车上，坐在驾驶位的安全员何建成说。

“我们公司近年先后获得了长沙、巴黎、无锡等城市智能网联汽车开放道路测试牌照6张，上海‘环湖一路智能公交’是我们的一个新突破。目前，我们的自动驾驶客车行驶里程已达到5万公里，接待和演示体验超过7000人次以上。”中车电动“自动驾驶”项目负责人朱田说。

据介绍，上海临港新片区的“环湖一路智能公交”，线路全长8.5公里，共设有8个公交站台。自滴水湖一号码头沿顺时针方向运行，单班次运营时长约30分钟，乘客可通过“环湖一路智能公交”App和微信小程序等多渠道预约乘坐。

2021年4月22日，上海“环湖一路智能公交”在开放道路上进行运营测试。（受访者供图）

据记者了解，当下长沙等地都在进一步鼓励智能驾驶公交车技术研发，同时投入资金建设基础设施，并不断完善政策法规。一些造车和自动驾驶骨干企业也在强化与信息通信、人工智能、互联网等行业深度融合，进一步推进智能驾驶公交系统的创新及应用。

业内专家介绍，国家发展改革委等11个部门联合印发《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年我国将实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。这一目标，有望在城市公交领域稳步实现。（记者苏晓洲、刘良恒）

(责编：赵竹青、陈键)