赵志鹏

原标题：政务云网，让政府数字化转型跑出“加速度”

数字化是当前全球国家发展的最强驱动力之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出加快数字化发展，建设数字中国的要求，强调“加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”，“将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率”。新的时代背景下，数字政府建设不仅决定了政府自身治理水平，也是影响数字经济、数字社会发展的关键变量。

作为数字中国建设的重要组成部分，数字政府的内涵与外延正发生变化，以数字化信息技术为支撑，通过数据驱动政务信息化架构重塑，以优化营商环境、推动社会经济高质量发展为抓手，加强数字政府建设、完善数字政府治理体系已成为新时期服务型政府建设的主旋律。建设数字政府成为“创新行政方式，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府”的重要途径和关键抉择。

数据是数字政府建设的基础性关键要素，根据数据在政府服务及管理职能履行过程中发挥作用不同，可以将政府数字化转型过程分为三个阶段：第一阶段是电子政务阶段，以各垂直部门办公自动化、政务信息化建设为特征，政务信息线上发布，政务服务线下办理，数据在其中发挥作用较小；第二阶段是互联网+政务阶段，以政府数据集中共享、推动政务服务线上化为特征，依托数据流开展政务服务流程再造，数据在政务业务中的作用逐渐显现；第三阶段，即数字政府阶段，数据驱动政府治理从政务服务拓展至社会管理。

电子政务向数字政府发展的三个阶段，是数字技术推进政府治理、释放数据价值的过程，这其中既有量变也有质变。量变体现在内容的延伸，将政务线上化扩展至服务线上化，由政府向社会单向做信息传播变为信息互通双向流动；质变体现为理念的重塑，观念上从流程驱动向数据驱动转换，管理上从传统型、粗放型管理向着集约化、智能化建设演进，打造包容创新的政府治理新生态。

政府职能和治理方式转变，对政务基础建设提出基础设施集约化、政务服务实时化、建设运营服务化的“三化”新要求：

能力一：基础设施集约化。随着政务“一片云”为市民、企业、公务员提供更便捷地办事和办公业务，政务网络也向着“一张网”集约化发展，在网络体验上仍要保持专网的品质，既保证效率也保障效果，要求建设统一的高带宽、低时延基础网络，为数据共享提供更大保障。

能力二：政务服务实时化。“一网通办”和“一网统管”提升了政府效能，政务服务要做到实时响应用户需求，海量数据在共享平台上实时交换，这就要求业务接入、上云速度加快，政务数据能及时更新，为城市和乡村的企业、民众提供更好的业务办理体验。

能力三：建设运营服务化。政府治理向着智能化迈进过程中，将重点聚焦城市安全、城市服务、应急指挥等领域。要建立协同指挥、实时调度、上下联动的智慧化平台，需强化数据安全管理，加大政务数据共享力度，构建以数据为中心的网络及安全运营服务能力。

作为数字政府重要基础设施，电子政务外网当前已具备良好基础，实现了省、市、县各级覆盖，对促进政务信息资源共享，加强一体化政务服务起到至关重要的作用。随着服务目标持续提升，政务大数据、城市治理、专网融合、移动办公等变革要素加速涌现，持续挑战政务外网的服务能力，对网络架构、体验保障、安全运维等提出新挑战。

IP地址犹如网络世界“通行证”，随着全球最后的IPv4地址在2019年11月25日分配完毕，IPv4地址宣告耗尽。当前政务网络主要采用IPv4协议，随着政务业务的发展，IPv4地址短缺问题日益加剧。IPv6协议以其地址充足、扩展性好、安全性高，产业链日趋成熟，在应对业务挑战上有明显的优势。

IPv6正在成为下一代互联网创新的起点和发展趋势。2021年7月，中央网信办、国家发展改革委、工信部联合印发《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》，要求推动国家电子政务外网、地方政务外网、政务专网等IPv6改造。鼓励开展“IPv6+”网络创新与产业化，加强技术创新成果转化，不断展现IPv6技术优势。

随着政府治理模式向数据驱动转变，垂直行业和地方政府着力解决数据共享难问题，各部委各省市专网加速向电子政务外网整合，业务加速向政务云上迁移，网络范围和安全边界扩大，这就要求政务外网建设应具备数字化、智能化、服务化的特征。数字化是指数据驱动网络管理，正如开车时用导航能实时查看路网状态，数字化的网络管理也能实时查看业务在网络中的状态；智能化是指网络能根据资源分配情况进行智能调度，遇到故障能自愈，遇到威胁能智能防御；服务化是指网络服务一键订购，基于网络开放可编程、云网安一体等技术，根据业务诉求提供定制化的网络服务。

基于“IPv6+”创新技术演进，围绕“数字化、智能化、服务化”的网络需求，华为提出政务云网解决方案。云网是联接云、使能云、协同云的网络，随着政府功能的外延，电子政务外网也扩展升级成为政务云网。向上延伸打造政务云网络释放云中算力，实现算力普惠；向下扩展构建全无线政务园区网；横向到边，整合各部委专网及各层级外网实现数据融通；同时打造无处不在的政务安全体系，提升安全防护能力。

“十四五”时期是加快数字化发展、建设网络强国和数字中国的重要战略机遇期。基于IPv6+的政务云网已成为新一代电子政务网络的典型特征，将为数字政府建设铺就一条高质量的云网通路。在未来，政务云网将为数字政府构筑联接新底座，引领数字经济和数字社会发展，让政府数字化转型跑出“加速度”。（作者系华为数据通信产品线副总裁）

(责编：赵竹青、陈键)