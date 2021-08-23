原标题：我国天然气管网“全国一张网”基本成型

新华社北京8月21日电（记者刘羊旸）国家能源局石油天然气司等部门21日发布的《中国天然气发展报告（2021）》称，我国天然气多元供应体系持续完善，“全国一张网”基本成型。

报告称，我国天然气产供储销体系建设已取得阶段性成效，四大进口战略通道全面建成，国内管网骨架基本形成，干线管道互联互通基本实现。“十三五”时期累计建成长输管道4.6万千米，全国天然气管道总里程达到约11万千米。

报告指出，天然气产业规模不断扩大，需要管网设施的持续配套建设；加强储气能力建设是天然气安全稳定供应和行业健康发展的重要保障。

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