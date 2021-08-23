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如何进一步推动消费升级？商务部将从这三方面发力

2021年08月23日10:46 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （赵竹青）今天上午，商务部部长王文涛在国新办发布会上介绍商务工作助力全面建成小康社会的有关情况时介绍，商务部下一步要顺应消费形势，从三方面助推消费升级。

一是提升传统消费能级。传统消费还有很大潜力，比如家电家具还有汽车、餐饮也算消费的“四大金刚”，占社零总额的1/4左右。商务部将积极推动汽车由购买管理向使用管理转变，特别是扩大二手车流通，促进消费的梯次消费、循环消费；鼓励有条件的地区家电家具循环利用、以旧换新；支持餐饮业创新经营模式，提升服务质量，使餐饮消费进一步扩大；促进老字号的传承创新、品牌消费。

二是加快培育新型消费。包括智慧商店、无接触配送、到家服务等新业态新模式；鼓励传统的流通企业能够打造一些新的沉浸式、体验式、互动式的消费场景。

三是搭建消费升级平台。通过消费平台的创新发展，通过“点线面”的结合，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。比如培育国际消费中心城市；高质量推进步行街改造提升，发展特色商圈和特色街区；继续开展全国消费促进月活动等。

王文涛表示，下一步，商务部将在做好疫情防控的基础上，结合消费的特点，采取一系列消费促进活动、消费政策措施，推动以“以节兴市、以节兴商、以节聚势”，更好地满足多层次、多样化的消费需求，顺应潮流来推动消费结构提升、能级提升。

(责编：赵竹青、吕骞)

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