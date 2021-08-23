今夜油价迎来年内第三次下调 92号汽油重回6元区间
2021年08月23日17:10 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （申佳平）今日24时，国内油价将迎来今年第三次下调。据悉，本轮国内成品油调价创下今年以来最大跌幅，92号汽油也重回6元区间。
国家发改委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年8月23日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低250元和245元。从全国平均来看：92号汽油每升下调0.20元；95号汽油每升下调0.21元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花10元。
国家发改委表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
2021年，国内成品油调价已呈现“十涨两跌三搁浅”的格局。截至本次调价，汽油价格累计每吨上调1125元，柴油价格累计每吨上调1080元。
(责编：申佳平、吕骞)
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