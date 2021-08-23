8月23日，中国奥园集团股份有限公司（以下简称中国奥园）举行中期业绩发布会。根据财报，今年前7月，中国奥园实现合约销售金额为772亿元，同比增长28%；上半年经营业绩稳步提升，实现营业收入同比增长15%至325亿元，核心净利润28.7亿元，核心净利率为8.8%。中国奥园集团董事会主席郭梓文在会上表示，中国奥园积极调整，不断强化区域深耕和精细化管理，有信心完成全年1500亿元的销售目标。

据中国奥园相关负责人介绍，经营业绩方面，今年初中国奥园及时完成组织架构的优化，成立幸福人居（房地产业务）与悦康生活（非房业务）两大板块，深化相互之间的协同发展；全面整合房地产板块，推进管控扁平化，强化大运营及精益化管控，持续提升产品力、客户体验与满意度，实现经营效益的稳步增长。

债务结构方面，截至6月30日，中国奥园手持现金及银行存款683亿元，覆盖一年内到期的短期负债部分；总借贷规模降至1113亿元，降低幅度为3%，整体负债规模稳步降低，预计2021年末降幅为10%至15%；报告期内现金回款率达到87%。

今年以来，中国奥园通过境内外多元渠道安排再融资，先后发行三笔合共7.38亿美元优先票据，完成两轮合共逾21亿港元三年期境外银团贷款，并成功发行人民币18.2亿元境内公司债。其中，今年1月份发行的1.88亿美元2022年到期4.2%优先票据，创下公司债券发行成本的新低。同时，中国奥园注重企业信用，已赎回今年内到期的公募境外优先票据，持续优化债务结构。通过一系列财务结构优化措施，中国奥园融资成本进一步降低，平均融资利率较2020年底下降0.2个百分点至7%。

土储结构优化方面，数据显示，截至2021年6月30日，中国奥园拥有逾70个不同阶段的城市更新项目，预计提供可售货值约人民币7543亿元。

今年上半年，中国奥园城市更新实现转化货值135亿元，预计全年转化货值约400亿元，包括珠海翠微村项目的首期转化，以及广州增城南坣村等。

中国奥园集团党委书记、总裁郭梓宁介绍，在旧改方面，中国奥园以旧村、旧厂改造为主，不涉及老城区旧城改造，拆建比等符合政策要求；在增建方面，配建公共服务设施，提升片区功能品质；在安置方面，尊重居民安置意愿，采取就地安置。在城市记忆方面，中国奥园严格开展项目调查，评估建筑状况，并因地制宜、保护城市特色资源，如珠海翠微项目，充分尊重历史线索保护，原址保留历史建筑，让现代生活与传统历史文化相融共生，完成对广府文化的传承与发展。

资料显示，今年以来，中国奥园已经先后成为广州荔湾东塱村、黄埔旺村、新田村等城市更新项目合作主体，并相继成为东莞市十余个优质城市更新项目前期服务商。6月底，中国奥园成为东莞市桥头镇东太湖项目综合运营服务商。东太湖项目占地达10平方公里，是中国奥园向从城市更新向城市运营转型的标志性项目。

(责编：曹淼、李源)