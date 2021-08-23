原标题：中国人寿海外公司成为全运会香港特区代表团赞助商

8月20日，第十四届全国运动会香港特别行政区代表团授旗仪式在香港荃湾体育馆举行，中国人寿集团旗下海外子公司（以下简称中国人寿海外公司）作为香港特别行政区代表团钻石赞助商及保险赞助商，为运动员提供意外伤害及新冠肺炎保障等保险服务。

中国人寿海外公司是中国人寿国际化布局的重要主体，深耕香港37年，一向致力于践行企业社会责任，通过鼎力赞助多元化的本地以至国际级体育盛事，支持体育事业发展，向社会各阶层推广积极、健康的生活理念。

中国人寿海外公司作为中国人寿集团的全资子公司，是中国人寿实施国际化战略的主力军和开拓海外寿险市场的排头兵，2020年总保费收入超689亿港元，总资产达4563亿港元，业务范围涵盖寿险及信托领域，为客户提供专业产品及服务。

(责编：曹淼、李源)