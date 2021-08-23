人民网北京8月23日电 （记者毕磊）8月23日，国家发展改革委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年8月23日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别下调250元和245元。

据了解，本轮是2021年第十六次调价，将迎来2021年内第三次下调，是2021年以来最大跌幅。本次调价过后，2021年成品油调价将呈现“十涨三跌三搁浅”的格局。下一次调价窗口将在2021年9月6日24时开启。

据记者测算，本次油价调整后，92号汽油每升下调0.20元、95号汽油每升下调0.21元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将少花10元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一百公里费用减少1.6元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一百公里，燃油费用减少8.4元左右。

本轮调价后，全国大多数地区柴油价格每升为6.6元左右，92号汽油零售限价在每升6.6-6.8元。

隆众资讯分析师李春艳告诉记者，本次汽柴油零售价下调，然批发价前期下滑快速，加油站利润空间仍尚可。近期国内主营炼厂开工率震荡上涨，独立炼厂开工小幅反弹。整体来看，国内资源供应呈增加趋势。近期北方汽油车单出货受阻，但高标号汽油下海套利尚可。然据悉主营单位意向采购价格较低，后续汽油仍有下滑的可能。随着疫情逐渐进入可控状态，部分中高风险区级别降低，人们出行有增加趋势，汽油需求量亦有跟随增加。北方柴油刚需支撑，但南方因降雨，柴油需求疲弱，但东海及南海休渔季结束，后续柴油需求有增加趋势。

展望后市，金联创分析师王珊认为，原油在经历了持续大幅度的下挫后，油价或寻求支撑，预计原油将有一个筑底的过程，短期或逐渐趋稳震荡。

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