新华社重庆8月23日电（记者李松）2021中国国际智能产业博览会23日在重庆开幕，有600多家企业通过线上或线下方式参加展览，集中展现智能化发展新成果。

2021中国国际智能产业博览会以“智能化：为经济赋能，为生活添彩”为主题，其间将举办6场论坛、5场大赛和100余场发布活动。

本届智博会重点关注工业互联网发展新态势，将举办工业互联网一体化发展高峰论坛、工业互联网和智能制造高峰论坛，同时专门设置了2万平方米的工业互联网展区，场景化呈现数字孪生工厂、柔性生产线等技术场景。智博会主办方还在重庆礼嘉智慧公园设置了“智慧生活的一天”应用场景，按照身临其境、真实体感标准，打造了60个体验场景、130个体验项目，体现智能化在高品质生活中的引领作用。

本届智博会还突出开放办会的理念，有关国际组织负责人、全球行业领军企业负责人、国际知名学者等130多位重要嘉宾应邀确认以线上或线下方式参会，线上线下的参展企业来自31个国家和地区。大会期间，还将举行经贸合作交流和重大项目签约仪式，并推动“一带一路”沿线国家、相关国际组织、友好城市及行业领军企业深化交流合作。

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