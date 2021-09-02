8月27日，中国农业银行（以下简称农行）湖北分行为湖北三宁化工股份有限公司成功发放碳排放权质押贷款1000万元，实现全国碳交易市场碳排放权质押贷款落地。

全国碳市场的“大数据中枢”——全国碳排放权注册登记结算系统，作为全国碳市场的核心基础设施平台，承担着碳排放权的确权登记、交易结算、分配履约等重要业务和管理职能。2020年末，在得知该机构即将落户武汉后，农行湖北分行通过“总分联动、行司联动、部门联动”三个联动，实现“专班营销、聚合资源、系统对接、科技支撑”四项突破，打造“农银碳服”结算系统，推动确定基金合作模式，联合承办湖北绿色金融服务平台启动仪式，创新推出绿色金融产品。

农行湖北分行相关负责人表示，下一步，该行将积极响应国家坚持绿色发展、低碳发展理念，抢抓全国碳排放注册登记结算机构落户武汉的契机，贯彻落实总行绿色发展理念，构建湖北农银碳“服、融、链、投、营”系列产品，对接湖北绿色金融服务平台，支持中碳登构建客户汇集中心、资金结算中心和绿色金融中心，不断创新绿色金融产品，着力打造农行绿色金融优势品牌。

(责编：曹淼、李源)