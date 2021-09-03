首届中国数字碳中和高峰论坛将于9月7日在成都举行，活动由国家网信办、国家发展改革委、生态环境部、四川省人民政府指导，国家网信办信息化发展局、中国互联网发展基金会、中华环保联合会、四川省成都市人民政府、四川省委网信办、中国信息通信研究院主办。

本届论坛以“数字助力，绿色发展”为主题，分为开幕式暨主论坛和三场平行分论坛。该论坛的举办，是为了贯彻落实习近平生态文明思想，动员聚集各行业各政府部门，各领域专家学者和企业等社会力量，探索如何有效利用数字化手段助推实现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的重大目标。

论坛将探讨并向社会传递数字碳中和五大基本内涵，即数字空间唱响“双碳”发展主旋律、数字平台推动生态文明进入新境界、数字技术赋能行业绿色低碳发展、数字经济驱动低碳转型新跨越、数字生活引领绿色低碳新风尚，积极推动数字化绿色化协同转型发展，凝聚共识，发挥互联网技术与资源优势，助力生态文明建设。

论坛上，中国互联网发展基金会还将发布四项成果：宣布数字碳中和专项基金正式启动筹备工作；与相关机构、企业签署在数字化助力碳中和目标实现方面的战略合作备忘录；发布《数字空间绿色低碳行动倡议书》；颁发中国互联网发展基金会公益大使证书。有关部委领导、专家院士将出席，政府部门、机构、重点企业代表等约500人参会。

(责编：王仁宏、陈键)