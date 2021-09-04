本报北京9月3日电 （记者罗珊珊）从商务部获悉：今年1-7月，我国服务贸易保持良好增长态势。服务进出口总额28093.6亿元，同比增长7.3%；其中服务出口13373.1亿元，增长23.2%；进口14720.6亿元，下降4%。服务出口增幅大于进口27.2个百分点，带动服务贸易逆差下降70%至1347.5亿元，同比减少3140.2亿元。与2019年同期相比，服务进出口下降9%，两年平均下降4.6%，其中出口增长21.5%，两年平均增长10.2%；进口下降25.9%，两年平均下降13.9%。

7月当月服务进出口平稳增长。7月份，我国服务进出口总额4319.2亿元，同比增长10.1%，环比下降1.7%；其中出口2088.2亿元，同比增长21.1%，环比下降3.6%，运输服务出口增幅高达107.5%；进口2231.1亿元，同比增长1.6%，环比增长0.2%。

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