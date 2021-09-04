本报记者 徐佩玉

本届服贸会上，冰雪运动内容吸引众多参会者前来体验。图为9月3日，工作人员在可拆装真冰场上掷冰壶。

新华社记者 张玉薇摄

服贸会电信、计算机和信息服务专题展上，观众在参观中国移动带来的可以制作手冲咖啡的“AI咖大师”。

本报记者 徐佩玉摄

服务贸易数字化成为本次服贸会（2021年中国国际服务贸易交易会）关注的焦点。9月3日，服贸会正式开展第一天，客商云集，记者在现场近距离领略了这场全球盛会的数字魅力。

超高速结冻保鲜技术、数字人民币大道、预埋件焊接机器人……新场景、新技术、新产品纷纷亮相，聚焦数字经济与服务贸易，聚焦更好服务人民日常生活。服贸会上还有哪些新鲜事儿？快跟上记者的脚步去一探究竟。

趣味十足，体验过瘾

在金融服务专题展，记者体验了一把数字人民币。来到“数字人民币大道”，文创店、无人超市、移动便利店、工艺美术品店等消费场景应有尽有，打开数字人民币钱包，与商家二维码“碰一碰”即可购买。数据显示，截至今年6月30日，数字人民币试点场景已超132万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。

在文旅服务专题展，德火科技通过三面大屏塑造了祝融号登陆火星的虚拟场景。走上站台，仿佛置身火星。悦动圈带来了AI运动镜，观众可以跟着AI教练一起运动，还能实时检查自己的动作是否标准。还有观众现场扫码购买盲盒，现场体验keep健身课……趣味十足的体验，观众直呼过瘾！

电竞吸引了不少年轻观众的目光。“太爽了吧！没想到能在服贸会现场体验到与AI对战的快乐，还体验了好几个我没有的皮肤。”一位现场观众在王者绝悟体验仓里进行了一场酣畅淋漓的对战后说。

“这个AI王者绝悟体验仓，可以用手机连接与AI对战，而且是满级、全皮肤的账号。”腾讯电竞现场工作人员介绍，通过服贸会的展示，观众不仅能体验与AI对战博弈，还能从电竞发展、电竞与教育、技术、文化等产业融合以及电竞和城市共融共创等多维度了解电竞。

智慧建筑，精准高效

机器人作为先进智能技术，越来越多应用在建筑施工中。

走进工程咨询与建筑服务专题展，一台外形酷似机械臂的机器人映入眼帘——这台预埋件焊接机器人由中国建筑广西防城港核电二期项目团队研发。“相比人工焊接，施工人员仅需根据不同焊接型号调整机器人工作台，即可自动化作业，保证焊接质量的同时，工作效率提升3倍。”中建二局副总工程师、技术中心主任胡立新介绍道。

此外，管道非开挖修复机器人携带专用修复喷涂材料直接从地下管网进入指定管道，地面人员远程实时操作即可，成本降低40%；智能测量机器人依据算法对施工现场进行高精度测量，提高实测实量的精度和速度……漫步在超1000平方米的展厅里，一个个科技感十足的智能硬件体验区，通过大屏、沙盘、实体模型和智能装备，为观众带来一场身临其境的智慧建筑、数字建筑、绿色建筑体验之旅。

新专题带来新期待。今年服贸会首次设立了数字服务专区，观众在这里可以与机器狗、智能安全帽等数字建筑领域的硬科技亲密接触。广联达高级副总裁刘谦介绍，机器狗巡检仅仅是数字科技赋能传统建筑行业的冰山一角。今年服贸会期间，广联达将展示数字施工、数字造价、数字设计、数字金融、数字供应链、数字政府等全线业务及多领域的数字化成果，拉近数字建筑与人们日常生活的距离。

尖端技术，全新期待

去年服贸会上，国产新冠疫苗首次公开亮相，吸引了无数目光。今年，在健康卫生服务专题展，中国生物带着抗击新冠肺炎疫情的最新科技攻关成果，包括新冠疫苗、特免球蛋白、中和抗体检测盒等亮相，再次成为焦点。

除了科技防疫领域，健康卫生服务专题展还覆盖了公共卫生、人工智能、老年健康、传统医药等大健康领域。多家医疗卫生机构通过视频展示、现场解说等形式，集中呈现远程诊疗、5G技术融入医疗手段、机器人手术等多项尖端医疗技术。

让一条活鱼6分钟完全冰冻，再经过16分钟的自然解冻实现复活——这听起来多少有些不可思议。在国家会议中心的综合展区，联合国工业发展组织投资和技术促进办公室携超高速结冻保鲜技术、对新冠病毒的灭活率高达99.99%的动态空气与物体表面消毒技术方案、基于摩擦纳米发电的人体机械能采集织物发电技术等尖端技术登场亮相。现场工作人员介绍，继去年首次参与服贸会后，联合国工发组织投资和技术促进办公室继续深度参与2021年服贸会，充分展示智慧生产制造、智慧农业与食品、智慧能源和智慧循环经济四大领域的国内外领先技术。

在电信、计算机和信息服务专题展，四大运营商联袂打造5G电信专区，展示5G在各个领域的应用和案例。中国电信带来了5G+疫苗接种、5G+云诊疗、全场景智慧医院等5G应用；中国移动带来了5G云游戏、AI咖大师等趣味十足的体验项目；还有全球首台套8K+5G超高清视频全业务转播平台车……

盛会拉开帷幕，丰硕成果可期。服贸会的精彩，才刚刚开始。

(责编：袁勃、牛镛)