本报北京9月3日电 （记者邱海峰）9月1日，由工业和信息化部、河北省人民政府共同主办的第三届中国—中东欧国家（沧州）中小企业合作论坛以线上线下相结合的方式举行。论坛期间，共达成合作成果58个，其中投资类31个、贸易类19个、合作类8个，涉及装备制造、通用航空、新材料、新能源、对外贸易、教育合作、友城合作等多个领域。

近年来，中国—中东欧国家中小企业合作不断深化。工业和信息化部副部长徐晓兰在视频致辞中表示，中国和中东欧国家都拥有大量中小企业，它们是扩大就业的主要渠道和技术创新的重要源头，是双方合作中的重要内容。当前全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，国际环境日趋复杂，不稳定不确定性因素增多，世界经济陷入低迷。中国和中东欧国家应通力合作，共商共享，共同促进中小企业发展。

“2018年，工信部正式批准在沧州设立中国—中东欧（沧州）中小企业合作区。三年来，沧州以合作区为平台，先后承办两届合作论坛，签约54个合作项目。”河北省沧州市委书记康彦民在论坛上介绍，同时，沧州与中东欧国家5座城市缔结为友好城市，为传承友谊、拓展合作奠定了坚实基础。接下来，沧州将进一步优化投资环境、提高服务水平，全力支持中东欧国家企业来沧发展，将合作区打造成为中国面向中东欧国家对外开放合作的重要窗口。

本届论坛以“新动能·新篇章·新未来”为主题，涵盖高端论坛、专题对接、经贸洽谈、云上签约和友城交流等系列活动，来自中国和中东欧国家政府部门、驻华使领馆、企业、智库等近700位代表分别以线上线下的形式参加了论坛，共500余家中国和中东欧企业参加。

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