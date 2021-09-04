为数字贸易发展创造有利条件

商务部副部长 王炳南

数字贸易通过数字技术和数字服务带来创新，催生大量贸易新业态、新模式，为全球经济增长注入新动力

近年来，以数据为生产要素、数字服务为核心、数字交付为特征的数字贸易蓬勃兴起，数字贸易正在成为数字经济的重要组成部分和全球贸易发展的重要趋势。一方面，数字贸易通过数字技术和数字服务带来创新，催生大量贸易新业态、新模式，为全球经济增长注入新动力。另一方面，数字贸易通过数据流动，强化各产业间知识和技术要素共享，促使制造业、服务业紧密融合，带动传统产业数字化转型。

世界正进入数字经济快速发展的时期。中国数字贸易发展迅速，规模和增速位居世界前列。按联合国贸发会议口径测算，2020年我国可数字化交付的服务贸易规模达2947.6亿美元，占服务贸易总额的44.5%，比“十三五”初期提升了13.9个百分点。数字贸易对减少服务贸易总体逆差、提升我国服务贸易竞争力起到了重要作用。大力发展数字贸易，积极开展数字贸易国际合作，既是我国推进供给侧结构性改革和实现新旧动能转换的重要方式，也是加快促进国内国际双循环、建设更高水平开放型经济新体制的战略选择，更是推动疫后经济复苏、积极应对百年未有之大变局的有力抓手。

下一步，商务部将着力推动以更高水平对外开放促进我国数字贸易创新发展。一是加快构建顶层设计。根据我国数字贸易发展实际，借鉴国际高水平经贸规则有关数字贸易的内容框架，深入研究并提出适合我国国情的数字贸易战略布局和工作举措。二是推动更高水平开放。在全国推进实施跨境服务贸易负面清单。针对数字贸易焦点问题，在坚决守住安全底线的同时，对标国际高水平经贸规则，推动数字领域制度型开放。三是积极建设数字贸易发展“试验田”。打造数字贸易示范区，指导地方依托自由贸易试验区（港）、服务贸易创新发展试点等开放平台开展先行先试。四是加强国际合作。建设性参与国际规则制定，维护多边贸易体制。五是营造良好政策环境。会同有关部门出台支持国家数字服务出口基地的政策措施，为数字贸易发展创造有利条件。

牢牢把握数字贸易发展黄金期

北京市常务副市长 崔述强

以更加开放包容的姿态，大胆探索、勇于创新，推动数字贸易高质量发展，打造数字经济对外合作开放高地

服务贸易发展前景广阔、潜力巨大。根据世界贸易组织预测，到2040年，全球服务贸易份额将提高50%，占全球贸易总额的1/3。随着人工智能、5G、区块链等数字技术的不断成熟与普及，对包括服务贸易在内的传统行业改造赋能程度持续加深，数字贸易已成为推动全球经济复苏的重要引擎。

习近平总书记强调“加快数字产业化、产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合”。经过多年发展，北京已成为全国数字经济发展领军城市。2020年，北京数字经济增加值占全市GDP的40%。互联网、数字经济相关企业云集，规模以上软件和信息服务业企业达3900余家，独角兽企业93家。通过大力推进国家服务业扩大开放综合示范区和以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区建设，一大批创新试点政策落地，服务贸易规模约占全国1/5。

面向未来，我们将结合“两区”建设、全球数字经济标杆城市建设、国际消费中心城市建设，牢牢把握数字贸易发展的黄金期，以更加开放包容的姿态，大胆探索、勇于创新，推动数字贸易高质量发展，打造数字经济对外合作开放高地。建立健全数据跨境流动机制，开展企业数据流动试点，完善数据分类分级安全保护制度，推动数字海关、国际大数据交易所等平台建设，在跨境数据交易与监管方面进行更多探索。推动构建跨领域、多维度、开放包容的全球数字贸易创新发展生态，扩大数字市场准入范围，联合开发数字贸易关键领域解决方案，推动技术标准多方合作。依托海淀区中关村软件园、朝阳区金盏国际合作服务区、自贸试验区大兴机场片区等园区，建设数字贸易试验区。同时，以推动数字贸易发展为契机，扩大数字化、智能化产品服务供给，加速培育数字信息消费新品牌、新模式。

推动数字贸易高质量发展

工业和信息化部总工程师 韩 夏

立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动我国数字经济和数字贸易高质量发展

习近平主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上指出，我们将加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区。这为数字贸易发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

近年来，工业和信息化部加快数字基础设施建设，加强技术产业支撑，深入推广行业应用，打造现代产业集群，取得了积极进展。据测算，“十三五”期间，我国数字经济年均增速超过16.6%。2020年软件业务收入达8.16万亿元，同比增长13.3%；规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%，实现营业收入12.1万亿元。

下一步，工业和信息化部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动我国数字经济和数字贸易高质量发展。

一是加强关键核心技术攻关，深入实施创新驱动发展战略，建立完善技术创新体系。

二是加快数字基础设施建设，持续优化网络架构，加快实施“双千兆”网络协同发展、5G应用创新行动计划，深入推进网络提速提质。持续优化网络架构，科学布局数据中心，建设高质量网络服务体系，为数字贸易创新发展提供强有力的支撑。

三是积极引导企业数字化转型。开展制造业数字化转型和中小企业数字赋能行动，全面深化研发、生产、经营、管理、服务等环节的数字化应用。加快探索数据流动共享，推动跨界创新和线上线下融合，积极培育各类新业态、新模式。

四是融入全球数字治理体系建设，加强国际交流合作，积极参与全球数字经济和数字贸易治理规则的制定。

创造数字贸易竞争新优势

中国工程院院士、北京邮电大学教授 张 平

进一步提高对知识产权和技术研发的重视程度，将有助于我国提升在全球范围内的技术研发创新话语权和主导权

全球数字贸易增速已超过服务贸易和货物贸易，推动着全球贸易结构深刻变革。5G赋能我国数字贸易竞争新优势表现在以下3个方面：第一，构建数据流通的平台；第二，面向服务的全新网络架构；第三，开启万物互联，赋能服务新业态。

5G网络具有高速率、低时延、高可靠等优势，能满足人们在居住、工作、休闲和交通等领域的多样化服务需求。5G物联网服务还将渗透到各行业领域，与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合，有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化服务需求。

我们如今处在第四次工业革命的开端，围绕5G将出现更多的技术和研发内容、技术创新的模式，进一步提高对知识产权和技术研发的重视程度，将有助于我国提升在全球范围内的技术研发创新话语权和主导权，也是我国积极构建数字贸易新规则体系的重要前提条件。

在数字经济时代，所有的产业都可以被数字化，人才作为产业发展的重要组成部分，被寄予更多希望。数字经济时代，人才的数字化素养成为新的衡量标准。要加强企业与高校之间的合作，提供更多的实践机会，更好储备数字经济时代的人才资本。在探索数字贸易新规则体系的同时，更要注重数字性综合人才的培养和储备。

助力实体经济数字化智能化

京东集团副总裁、京东云事业群总裁 高礼强

打造产业互联网，为客户提供产业数智化服务，为数字经济、数字贸易的蓬勃发展增添新动力

京东是一家同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业。京东的技术底座是基于京东云提供的人工智能、区块链与大数据、云计算、物联网等核心技术，并将这些技术能力对外输出，助力实体经济实现数字化、智能化。

未来京东将持续打造新的基础设施，建设数智化社会供应链，既帮助中国供应链服务于全球消费者，也要组织好全球供应链服务中国消费者。我们将在零售交易上叠加服务，将服务和交易有机结合，做强供应链整合能力，打造产业互联网。

京东做数智化社会供应链有三个特点。第一，是基于技术基础上的数字化能力，实现数字协同和网络智能，持续优化垂直行业的成本效率和体验。第二，是全链路。第三，希望与众多产业共同打造形成社会化的连接能力，有效调动价值链各个环节的社会资源。

京东提倡的数智化社会供应链，持续连接前端的场景，不仅仅是商品交易场景、服务场景，更重要的是技术赋能场景。京东云面对不同行业，为客户提供产业数智化服务，为数字经济、数字贸易的蓬勃发展增添新动力。

守住数据安全的红线是关键

奇安信集团董事长 齐向东

数字经济对外开放程度不断加深，数据跨境流动将渐成常态，数据安全成为企业安全经营的生命线

数据安全关系到国家安全，安全合规是数字贸易的核心问题。数字经济对外开放程度不断加深，数据跨境流动将渐成常态，数据安全成为企业安全经营的生命线。数据如果不被安全使用，造成企业核心数据泄露，轻则带来经济损失，重则有可能导致经营停顿。

对数字贸易而言，守住数据安全的红线是关键。实现经营安全需要打造三大能力，包括认知能力、安全能力和授信能力。落地这三大能力需要建立“一个中心两个体系”，也就是网络安全态势感知的管控中心、网络安全防护体系和动态授信体系。建立网络安全防护体系要求我们实现能力、数据和人才的“三聚合”。在“三聚合”的前提下，我们要使安全产品实现“三化”，即能力化、资源化和服务化。

数字贸易对行业诚信提出更高要求。只有重点打造认知能力、安全能力和授信能力，对安全的动态掌控力才能不断提升，从而确保企业的经营活动安全运转。期望全社会能更好地理解安全、实践安全、发展安全，共同经营好网络安全防线，打造更富竞争力的数字产业。

《 人民日报 》（ 2021年09月04日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)