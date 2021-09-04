本报记者 罗珊珊

近日，国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》（以下简称《若干措施》）。9月3日，国新办举行国务院政策例行吹风会介绍有关情况。

“《若干措施》赋予自贸试验区在贸易投资便利化方面更大的改革自主权，以期进一步加大改革创新力度，助力加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，《若干措施》在深入调研基础上，有针对性提出了19条具体措施，推动自贸试验区更好发挥改革开放排头兵的示范引领作用。

一直以来，为支持自贸试验区发展，我国推出了一批含金量较高的专项政策文件，拓展自贸试验区的探索深度和广度。在推动高水平市场准入开放方面，自贸试验区推出了全国第一张外商投资准入负面清单，率先实行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。在赋予自贸试验区更大改革自主权方面，2018年出台了《国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》，推出了53项改革措施，加大赋权力度。在“放管服”改革方面，2019年出台了《国务院关于在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点的通知》。在支持特色产业发展方面，2020年印发了《国务院关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展若干措施的批复》。在复制推广改革试点经验方面，先后发布六批改革试点经验、四批最佳实践案例。

“《若干措施》作为一个专项文件，将和自贸试验区建设的一系列总体方案一起，构建自贸试验区总体政策制度框架。”王受文介绍，《若干措施》在提升贸易、投资、国际物流、金融服务实体经济便利度，以及探索司法对贸易投资便利的保障功能等方面，提出了改革措施。

《 人民日报 》（ 2021年09月04日 03 版）

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