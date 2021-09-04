余建斌

香港青年学生代表与“太空出差三人组”——神舟十二号航天员聂海胜、刘伯明和汤洪波天地连线；神舟十二号航天员在轨展示如何在失重环境中做实验、锻炼和饮水；中国载人航天工程总设计师周建平院士深入介绍我国空间站建造相关情况，并回答香港市民关切的问题……

9月3日下午，在欢快热烈、亲切友好的氛围中，“时代精神耀香江”之仰望星空话天宫活动在北京和香港两地成功举办。近300名香港科技工作者、教师和大中学生与神舟十二号航天员、航天科学家一道，进行了别开生面的天地互动。

这是一场令人难忘的科技盛宴，也是一次以航天话题为纽带的情感交流。香港年轻人问得有趣：宇航员最酷的地方是什么？太空出舱后能看到香港吗？航天员和科学家答得用心：“能分辨出香江的美丽港湾”“希望看到你们酷酷的太空身影”……祖国航天事业的不凡成就和太空的神奇生活，引发阵阵掌声。当“香港呼叫神舟十二号”声音响起，三位航天员悄然飘到镜头面前，又引来一阵欢呼。这一刻，香港民众不仅与太空生活近距离，也和国家航天科技发展成就、国家顶尖科技零距离。欢呼和掌声，表达的是强烈的爱国心和自豪感。从每一次航天员到访香港，到前不久航天科学家携月壤入港，总能掀起万人空巷的热潮，总会搅动香港民众身为中华儿女对国家发展成就的骄傲和逐梦星空、探索未知的壮志豪情。

这是怀揣爱国情怀的心心相印，也是追逐强国梦想的同频共振。中国人进驻自己的空间站，国家航天事业取得历史性进展，离不开航天科学家不畏艰难险阻、顽强攻关，离不开以爱国精神为底色的中国航天精神的有力助推。嫦娥揽月、天问奔火、筑梦天宫……从嫦娥五号工程中的“表取采样执行装置”，到天问一号“火星相机”，再到三项香港学生实验随神舟十一号载人飞船进入太空，香港元素在中国航天成就中熠熠生辉，反映出内地和香港的科技工作者齐心协力，一步一个脚印开启太空探索的新征程。正如香港特别行政区行政长官林郑月娥所说，我们不可能都是科学家或是杰出人士，但我们都应该以国家发展为荣、以中国人身份为傲。

航天梦永远呼唤好奇心，航天事业永远需要年轻人的青春亮色。这一场天地对话中，一双双渴盼的眼睛，流露出对太空的向往，饱含着对探索的热情。神舟十二号航天员乘组能够幸运地跑出空间站飞天“第一棒”，凝聚着万千航天人付出的辛勤汗水，展现了新时代的新成就。来自香港科技大学的郭同学，从小崇拜中国首飞航天员杨利伟，长大后毫不犹豫报考了航空航天专业，立志成为一名航天人。当香港青少年进一步走进和了解祖国航天事业，他们探索未知、敢于创新的科学热情和为祖国为民族发展施展才华、贡献力量的劲头会更加强劲。

《 人民日报 》（ 2021年09月04日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)