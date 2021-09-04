本报北京9月3日电 （记者高云才）据农业农村部农情调度：目前全国秋粮种植面积预计超过12.9亿亩，大部地区秋粮作物生育进程正常，土壤墒情适宜，病虫防控到位，作物长势良好，秋粮丰收基础好、基本面好。

秋粮种植面积增加。今年是实行粮食安全党政同责的第一年，各地高度重视，层层压实责任，下大力气整治“非农化”“非粮化”，复垦撂荒地，千方百计挖掘粮食面积潜力。全年粮食生产的大头在秋粮，秋粮产量占全年75%以上。目前，秋粮种植面积已落稳落实，总体稳中有增，尤其是玉米面积增加，在田作物目前长势总体正常，全年粮食生产基础较好。

粮食增产趋势明显。从农业农村部农情调度看，目前全国13个粮食主产省（区）中，除河南部分重灾区长势较差外，其他地区秋粮作物长势较好，特别是东北地区玉米、水稻已进入灌浆乳熟至蜡熟期，长势好于常年，增产趋势明显。

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