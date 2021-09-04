原标题：新三板改革让中小企业创新源泉充分涌流

随着新三板改革站上新的历史起点，在改革中强筋壮骨的资本市场将更好地承担起服务实体经济、促进投融资良性循环的使命。我们深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进，推动健全资本市场服务中小企业创新发展的全链条制度体系，着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台，就一定能让中小企业创新源泉充分涌流，让创造活力充分迸发。

9月2日晚，国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习近平宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

新三板是我国资本市场服务中小企业和民营经济的重要平台。自2013年诞生之初，新三板就被定位为资本市场服务中小企业和民营经济的重要平台。当下，新发展阶段、新发展理念、新发展格局已经成为中国发展的关键词。要实现高水平的自立自强，创新是引领发展的第一动力，作为资源配置的重要平台，资本市场需要更加包容创新。

2019年中央经济工作会议明确提出，稳步推进创业板和新三板改革。深化新三板改革，设立北京证券交易所，是实施国家创新驱动发展战略、持续培育发展新动能的重要举措，也是深化金融供给侧结构性改革、完善多层次资本市场体系的重要内容，对于更好发挥资本市场功能作用、促进科技与资本融合、支持中小企业创新发展具有重要意义。

中小企业是市场经济的主体，充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是增强经济韧性的重要保障。“中小企业能办大事”，因为中小企业不仅是国民经济和社会发展的生力军，也是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要作用。

资本市场始终将服务中小企业创新发展作为重要使命。近年来，通过不断深化改革，完善政策制度，持续提升服务中小企业发展的质效，为实体经济注入强劲动能，助力我国经济高质量发展。特别是科创板和创业板实施注册制以来，对科创和创新创业企业的支持力度加强，一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的“小巨人”企业通过资本市场融资并购功能实现创新发展突破，跻身行业第一梯队。

在中国经济构建新发展格局、迈向高质量发展的关键时期，多层次资本市场支持中小企业创新与高质量发展之路越走越宽。同时也应该看到，资本市场支持服务中小企业创新发展的能力还有待加强，资本市场尚有诸多短板亟待完善。比如，在中小企业融资问题上，虽然从新三板的探索、区域股权市场的规范再到创业板改革，适应中小企业需求的多层次资本市场体系已然成形，直接融资体系越来越完善，但融资难、融资贵的问题还客观存在。这很大程度上与多层次资本市场体系不够完善、股权融资市场不够发达有关，也折射出资本市场的包容度不够，并对多层次资本市场改革发展提出了新要求。

深化新三板改革，设立北京证券交易所，是对资本市场更好服务构建新发展格局、推动高质量发展作出的新的重大战略部署。此举旨在突破体制机制上的瓶颈，加快建设一个为创新型中小企业量身打造的证券交易所，深入探索资本市场支持中小企业科技创新的普惠金融之路。

好政策能否给中小企业带来实实在在的获得感，关键还得看落实。随着新三板改革站上新的历史起点，在改革中强筋壮骨的资本市场将更好地承担起服务实体经济、促进投融资良性循环的使命。

我们深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进，坚持市场化、法治化方向，统筹协调多层次资本市场发展布局，推动健全资本市场服务中小企业创新发展的全链条制度体系，着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台，更好服务实体经济高质量发展，就一定能让中小企业创新源泉充分涌流，让创造活力充分迸发。

(责编：罗知之、陈键)