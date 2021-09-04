李佳

原标题：《“十四五”电子商务发展规划》即将出台

3日上午，“2021中国电子商务大会”在国家会议中心开幕。作为2021服贸会重点板块之一，大会旨在为全球电子商务、数字经济发展、传统产业转型提供新思路、新模式、新智慧，打造电商领域信息共享、合作对接、互学互鉴的主流会议平台。北京青年报记者昨日在大会上获悉，由商务部牵头，会同中央网信办、发展改革委共同编制的《“十四五”电子商务发展规划》将于近期正式出台。

商务部副部长任鸿斌在致辞中总结了“十三五”阶段电子商务在促销费、促融合、促振兴、促开放四个方面取得的成绩，同时提到了“十四五”规划中深化创新驱动、引领消费升级、促进商产融合、服务乡村振兴、倡导开放共赢、加强国际合作、推动效率变革、统筹发展安全等八个工作重点，在牢牢把握数字技术迅猛发展带来新机遇的同时，也在着力发挥数字商务在服务构建新发展格局中的重要作用。

任鸿斌表示，“十三五”已然全面收官，电子商务交上了一份圆满答卷。促消费方面，网络购物已经成为居民消费的重要渠道，2016-2020年，全国电子商务交易额从26.10万亿元增长到37.21万亿元，年均增长率达9.3%，全国网上零售额从5.16万亿元增长到11.76万亿元，年均增长率达到22.9%，实现了规模质量双丰收。

促融合方面，国家电子商务示范基地、示范企业持续发力，有力促进电子商务融合创新发展，农业、制造业、传统零售业数字化升级不断加速，社交电商、直播电商等新模式快速应用。

促振兴方面，电子商务进农村综合示范工作实现了对全国832个原国家级贫困县的全覆盖。同时，引导电商企业广泛开展扶农助农活动，积极促进农产品上行、培育网络品牌。2020年全国农产品网络零售额达4158.9亿元，带动300多万贫困农民增收。

促开放方面，积极构建高水平电子商务国际规则体系，积极参与WTO电商规则谈判，推动11个自贸协定设立电子商务章节，“丝路电商”伙伴国增加至22个；全国跨境电商综试区扩容至105个，跨境电商5年增长近10倍，推动了贸易高质量发展，培育了参与国际经济合作和竞争新优势，已成为外贸发展新动能、转型升级新渠道和高质量发展新抓手。

任鸿斌表示，下一步商务部将重点做好八方面工作。一是深化创新驱动，塑造高质量电子商务产业；二是引领消费升级，培育高品质消费生活；三是推进商产融合，带动产业数字化转型；四是服务乡村振兴，带动下沉市场提质扩容；五是倡导开放共赢，支持跨境电商和海外仓发展；六是加强国际合作，引导规则和标准建设；七是推动效率变革，优化要素资源配置；八是统筹发展安全，深化电子商务治理。

(责编：罗知之、陈键)