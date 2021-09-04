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原标题：从超高清到快服务 服贸数字知多少？

服贸会“数字”应用场景随处可见 摄影/本报记者 郝羿

在中国银行展区，工作人员向观众展示如何使用数字人民币兑换机摄影/本报记者 郝羿

在数字故宫体验区，工作人员展示超高清可视化技术制作的珍贵书画摄影/本报记者 郝羿

“谁拥有了数字，谁就拥有了未来。” 昨天服贸会进入专业展第一天，北京青年报记者在国家会议中心和首钢园区两个园区走访时发现，“数字化”已经不再是抽象的概念，从高清成像技术场景到数字人民币大道，从保障冬奥运动员远程诊疗的秒级响应平台到让文物“活起来”的AI建模技术……走在场馆里，“数字化”变成了每个人可触可感可拥有的现实，让人们看到了数字标杆城市的美好前景。

数字满足“清晰感”需求

超高清电影显示

小鹿的绒毛和石板桥的纹路

在高通展区一间沉浸式小影厅里，超高清电影《寻找我们的国家公园（精华版）》首次展映。画面中的小鹿，耳朵上的茸毛清晰可见，就连唇边的须子都能根根细数。“你能想象吗，这么一部分辨率达到8K水平的超高清电影，是用手机拍摄出来的！”高通公司技术市场总监李永钢说，搭载高通骁龙处理器的5G智能手机，图像处理能力可以达到每秒10亿像素，甚至远超单反相机，这让手机影像技术更加强大。

同样的高清显示效果还被用在文保领域，一块电子屏上显示着永通桥的全貌，点击鼠标不断放大后，清晰度没有递减，甚至能清楚地看到桥上每块石板的纹路……在服贸会文旅服务专题展区朝阳展台，北京数字万方文化科技有限公司的作品清晰度让观众印象深刻。公司副总经理张莉莉介绍，“看起来是一张照片，其实由拍摄的上千张照片拼成，堪称一个千亿像素的系统平台”。同时，还可以进行360度全景体验，让观众看到的每一个切面都更加清晰。

人流量较大的交通领域，“看得清”意义重大。首钢园区供应链及商务专题展上，北京地铁公司的一套“可穿戴”设备格外“吸睛”，这套测量系统是基于北斗技术的站内空间导航定位系统，工作人员套头穿上它之后，可对地铁车站的各类信息进行测量，进而绘制三维数字地图，数据精度能达到5毫米等级。通过定位系统，数字地图上可以清晰地显示工作人员所处位置，一旦出现紧急情况，可以随时调度处理。

日常生活领域，市民们也有对清晰度的要求。经常有市民反映4K电视买回家却看不了4K画质视频，“4K的画质是普通标准高清电视清晰度的4倍，高清晰度对带宽要求就高，部分视频传输方无法提供满足高清画质的带宽需求”。数码视讯北区负责人程浩告诉北青报记者，数码视讯公司引入AI感知编码技术，并通过在低带宽情况下利用AI算法追踪观众观影偏好，最终实现部分屏幕区域的4K、8K级别画质。

数字营造出互动场景

远程诊疗、活化文物、人机互动

技术提升体验感

数字化应用，并不是听上去那样冷冰冰的科技术语，而是能在社会人际交往中传递互动感，让人们在社交中更加互联互通。在国家会议中心数字服务专区，京东方展区外打造了一处北京网红打卡艺术长廊。“一面墙就是一个博物馆”，京东方副总裁原烽一边说着，一边用手指轻点屏幕上的花瓶图片，花瓶随之放大、旋转，“这是通过AI建模技术实现的，用数字化手段让文物活起来”。

在医疗领域，数字技术的应用也让远程诊疗互动性更强。在首都医科大学宣武医院展区内，一台5G移动卒中单元格外醒目，显示屏上可以看到救治现场画面、患者信息、系统应用情况等。一旦有患者发生卒中，这台车可第一时间开到患者家门口，现场帮患者溶栓。宣武医院科研处处长郭秀海说：“这套系统可将救治现场画面等数据实时传到医院，为后续诊治提供参考。若现场发生紧急情况，院内专家还可远程指导现场救助，抢占救治黄金时间。”

教育领域，互动性同样得到提升。在鸿合科技展台内，老师在黑板上手写的汉字会自动转换成标准字体，并显示笔顺、读音和含义。“这块交互黑板存储了中小学13个学科的学科工具，可作为老师们的教学辅助工具。”鸿合科技北京分公司售前经理胡灏杰介绍，它还可以实现双地同步远程互动、多屏互动等跨区域课程教学。

数字化技术还可以提升消费体验感。两块电子屏幕上，几个动漫人物随着面前观众挥舞的胳膊而扭动，在服贸会文旅服务专题展区朝阳展台，鲸世文化带来的多维度人机交互系统颇受欢迎。工作人员介绍，系统运用体感雷达技术，让屏幕中的主角根据观众需求进行旋转、分解、上色等，观众的参与感和互动体验更好。这样的技术可以更好地展示产品形象，也有助于提升消费体验。

互动性在年轻人爱玩儿的电竞领域也有应用，在服贸会文旅服务专题展区腾讯旗下电竞板块内，策略协作型AI王者绝悟引来不少年轻观众上手体验。工作人员介绍，AI系统模拟了不同层次的职业水平，“不会有以前和机器对战的迟钝感，更仿真、体验感更好”。

文/本报记者 李泽伟 赵婷婷 武文娟 王斌 王薇 刘洋 刘婧 蒋若静

数字让服务更加快捷

气象预报、赛事保障、应急广播 秒级响应解难题

更快，是人们对数字化技术的重要期许，服贸会上的多个应用场景回应了这样的期待。北青报记者注意到，在国家会议中心一层国别展展区的世界气象中心（北京）展台，北京冬奥会数字气象服务保障系统亮相，让人们看到了数字的“速度”魅力。中国气象服务协会常务副会长孙健告诉北青报记者，我国自主开发构建的冬奥赛区“百米级、分钟级”0-24小时的短临气象预报核心技术体系，将在冬奥会历史上第一次实现10分钟更新、百米网格的0-24小时数字气象预报服务。

国家会议中心一层的数字服务专区，作为2022年北京冬奥会和冬残奥会网络安全服务与杀毒软件官方赞助商的奇安信科技集团股份有限公司展台上，“网络安全快一步”的口号特别显眼。超大的显示屏上，赛时的计时计分系统、运动员信息管理系统不停地更新滚动。奇安信安全专家苑一时告诉北青报记者，奇安信已经为北京冬奥专门打造了“六全防护体系”，确保北京冬奥会关键系统万无一失，“零事故”运行。

在服贸会首钢园区的电信、计算机和服务展区，中国联通的一款“平安城市联动V指挥平台”吸引了众多观众的目光。据了解，这个平台现已成功应用在北京2022年冬奥会的对讲项目中。现场工作人员梁丽告诉北青报记者，如果有运动员不幸受伤，现场保障人员无法独立处理时，可通过平台第一时间将现场视频回传到后端平台上，线上专业医师团队可联合会诊指导救援，争取宝贵的医救时间。借助5G网络，终端上传速度可以实现秒级响应，大大缩短救援时间。

在国家会议中心数字服务专区，基于5G毫米波技术打造的“无线网络速度最快的体育馆”亮相高通展区。据高通公司技术市场总监李永钢介绍，5G毫米波的带宽容量更大，应用5G毫米波技术后，文件上传速度比4G网络快 50%以上，下载速度是4G网络的20倍。

更快，还让人们在交通领域有了实实在在的“获得感”。在首钢园区的供应链及商务专题展上，高德地图的一套“评-诊-治”系统让交通快起来。高德云图数据分析师李屹介绍，目前大数据系统集合了区域、道路、路口等数据，可以给出汽车保有量、千人拥车率、出行偏好等信息，同时通过交通流量分析出主要通勤干道的情况，这些数据可为交通部门实施疏堵工作提供参考。

更快，还能应对不时之需。首钢园区文旅服务专题展区的数码视讯展台内，一套具有消息通知、媒资共享等功能的“应急广播”系统格外引人瞩目。这套“应急广播”收到应急部门的信息后，可迅速通过后台处理，分析出灾害情况、需要预警的区域等信息，再分发到电视、广播、网络等渠道进行预警，“我们进行过实验，最快一秒内就能将预警信息发送到各个媒体。”程浩说。

记者观察

数字人民币架桥梁

消费进入“快车道”

展陈地点：

国家会议中心数字服务专区

首钢园区金融服务专题展

一张小小的数字人民币芯片卡，轻轻一刷不仅可以消费，卡面上还能清晰地展现交易额和可用余额……数字化是今年服贸会的一大亮点。昨天，在服贸会两大会场，数字人民币都是当之无愧的“红人”，便捷的支付流程和丰富的应用场景，吸引了无数参会者争相排队体验。

在国家会议中心数字服务专区，位于中国银行展区的一台数字人民币兑换机引爆了观众的热情。这台机器外表看上去和普通ATM机差不多，但智能化程度却不可同日而语。“怎么能把我手里的钱兑换成数字人民币？”“需要手续费吗？”“消费安全吗？”面对观众“十万个为什么”式的提问，现场的讲解员已经明显“招架”不来，其他工作人员纷纷上场，变身为临时讲解员，为大家答疑解惑。

工作人员现场为大家展示了数字人民币的兑换过程，将纸币投入兑换机，几秒钟后，一张白色的数字人民币芯片卡就制好了。卡片和普通银行卡大小相仿，右上角有一块区域，上面显示着交易额和可用余额。“数字人民币芯片卡种类很多，有这种可视化的‘硬钱包’，也有二维码等形式的‘软钱包’。”工作人员告诉北京青年报记者，除了人民币外，美元、欧元、港币等17种货币现金都可以在数字人民币兑换机上自助兑换数字人民币。

兑换机旁边是消费体验区。中国银行在现场搭建了两个数字人民币应用场景，分别是体现便民支付的自助饮料机购买场景，以及服务冬奥、倡导全民健身的滑雪机体验场景。观众轻轻一刷“硬钱包”，就可以完成支付进行体验。

在首钢园区金融服务专题展内，数字人民币同样大受欢迎。丰台区联合中国人民银行数字货币研究所为这位“红人”专门打造了一条数字人民币大道，并引入了时尚餐饮、京郊民俗、京味老字号、文创产品、金融企业等多个机构，以趣味性、互动性和体验性，提高大众对数字人民币的认知度。据悉，丰台区正在全方位推进数字人民币试点应用工作，积极构建“金融+”数字人民币应用生态圈。

中国风的纸扇、挂件，冬奥主题的扭蛋、书籍、特色帆布袋、盲盒……在数字人民币大道内，各色产品琳琅满目，而且均可通过刷数字人民币购买。在首钢园区的中国银行展台里，一台自动咖啡机受到热捧。观众扫描二维码注册数字人民币账号、下载数字人民币APP、关联相关的银行账号后，花两分钟即可现场开通属于自己的账号。随后，用数字人民币钱包在咖啡机二维码上轻轻一扫，点击支付后，一杯热气腾腾的咖啡就出现在眼前。未来，这样的应用场景将成为日常，越来越多地出现在大众的生活中。 文/本报记者 赵婷婷 蒋若静 王斌 蒲长廷

体验《清明上河图》

可看清人物表情

展陈地点：

国家会议中心数字服务专区

宽只有24.8厘米的清明上河图上，黄豆粒大小的人物借助超高清可视化技术，可以清晰看到每一个人物脸上的表情，用肉眼根本无法捕捉到的北宋都城汴京城里人们生活的场景细节，如今通过指尖鼠标的滚动，可以一目了然。在2021年服贸会上，故宫博物院带着数字文化服务的创造性转化精品成果走进了国家会议中心数字服务专区。在数字故宫体验区里，观众可以看故宫考古遗址、观故宫全景，“零距离”看名画、赏珍玩。

本届服贸会，数字故宫体验区吸引了众多参观者的目光，故宫博物院打造了故宫考古遗址、全景故宫、故宫名画记、数字多宝阁、数字文物库、冰嬉图、“数字故宫”小程序、“故宫出品”系列App等多个展项，通过可视化、动态化、立体化地展现20年来数字故宫守正创新、传承中华优秀传统文化取得的成就。

北京青年报记者站在基于超高清三维可视化技术打造的“数字多宝阁”体验区前，这里可以看到200多件故宫内的超高清文物。何为超高清呢？故宫内正在展出一件粉彩开光四季山水图转颈瓶，人们只能看到它的几个画面，被限制的视角无法看清全貌。但站在服贸会的超高清三维可视化技术打造的转颈瓶前，瓶子不仅灵动地转了起来，春夏秋冬每一幅画作都清晰可见。随着屏幕的放大，瓶子上瓷器的光泽和质感可看、可感，达到了零距离“把玩”文物的效果。

据展台工作人员介绍，文物的高清欣赏效果是运用了目前普遍采用的摄影测量技术，先采集文物的三维数据，经过电脑的软件计算，算出该件文物的高精度模型，经过精细的还原，最终呈现出目前的效果。

此外，在体验区里观众还可体验故宫推出的“数字名画记”，这也是一组高清影像，收录、制作了600余幅故宫内的珍贵藏画，清晰度更高。例如，人们非常熟悉的《清明上河图》通过数字化影像技术呈现在观众眼前。看过真品的观众都知道，清明上河图的宽只有24.8厘米，正常光线下很难看清上面黄豆粒大小人物的表情，可通过超高清的可视化技术，画中的人物可以被放大到20多厘米，人物脸上生动的表情和场景的细节看得一清二楚。

在展会现场，数字故宫还展示了他们即将推出的数字故宫小程序2.0版本。据故宫博物院数字与信息部副部长于壮介绍，2.0版本会更加强化观众从进入故宫前的购票，到进入故宫后的位置，以及参观的展品查询，再到离开故宫后资料的查询的一站式服务，这些都可以通过一个小程序实现。

文/本报记者 王薇

(责编：罗知之、陈键)