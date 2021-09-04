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5年增长近10倍——

跨境电商迎来快速发展期

本报记者 王轶辰
2021年09月04日08:23 | 来源：经济日报
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原标题：跨境电商迎来快速发展期

跨境电商正迎来全新的历史机遇。在9月3日举行的2021年中国国际服务贸易交易会中国电子商务大会上，商务部副部长任鸿斌表示，全国跨境电商规模5年增长近10倍，推动了贸易高质量发展，培育了参与国际经济合作和竞争新优势，已成为外贸发展新动能、转型升级新渠道和高质量发展新抓手。

新冠肺炎疫情发生以来，传统贸易受到冲击，跨境电商逆势而上，承担起稳外贸的重任，带动传统外贸转型升级，引领中国品牌出海。数据显示，2020年跨境电商进出口规模达1.69万亿元，同比增长31.1%；海外仓数量1800个，面积1200万平方米，分别增长80%和50%。

“这一成绩的取得与我国疫情防控措施见效、国家外贸政策红利释放有关，也反映出中国制造的强大竞争力。”中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国接受记者采访时表示，未来1年至2年，我国外贸进出口仍将保持两位数的高增长，跨境电商等数字化新外贸平台将进入快速发展期。

今年7月出台的《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》明确要求，积极支持运用新技术新工具赋能外贸发展，完善跨境电商发展支持政策，扩大跨境电子商务综合试验区试点范围，完善覆盖全球的海外仓网络，提高海外仓数字化、智能化水平，促进中小微企业借船出海，带动国内品牌、双创产品拓展国际市场空间。

政策利好不断推动跨境电商领域创新创业繁荣发展。阿里巴巴集团副总裁、国际站总经理张阔表示，平台存在的意义就在于解决跨境B2B最难的部分，越来越多的中小微企业将从中受益，实现数字化出海和高质量发展。

“跨境电商对帮助中小企业出海、提升产业和供应链效率、增加就业等方面表现明显，尤其是推动了产业链和供应链的数字化进程。”魏建国说，数字化新外贸平台是在为中小企业“造血”，帮助中小企业通过数字化迭代，来应对全球市场的不确定性因素和多样化需求，实现高质量发展。

深圳市跨境电子商务协会执行会长王馨表示，中国卖家应加速开启全面建站之路，如在速卖通、eBay、Lazada等海外平台开店，或是自建独立站和布局海外线下渠道。长期来看，随着更多确定性机会的到来，资本对于跨境电商及其各个细分赛道仍会保持高涨的热情。

(责编：罗知之、陈键)

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