李华林

原标题：股民数量创新高传递多重信号

国内投资者和境外投资者积极参与A股市场，是对中国经济充满信心，坚定看好中国资本市场长期向好发展的重要表现。这也在一定程度上折射出我国上市公司质量不断提高，盈利能力持续增长，对投资者吸引力显著加大。投资者与上市公司“双向参与”的美好局面，有助于引导居民投资回归理性、理财意识走向成熟，并推动经济高质量发展。

截至今年6月底，股票市场投资者数量已达到1.89亿，机构投资者持股比例平均值约为35.98%。这两个数据背后传递出四个鲜明信号。

一是中国经济稳步向好。无论是踊跃进场的投资者还是不断放大的成交额，都从侧面印证了中国经济的温度，释放出中国经济持续向好的信号。尽管今年以来全球疫情持续演变，外部环境更趋复杂严峻，但中国经济走出持续稳定恢复、稳中向好曲线，在世界经济复苏任务十分艰巨的背景下，上半年交出国内生产总值达53.2万亿元、同比增长12.7%的好成绩，为全球经济增长注入一剂强心针。国内投资者和境外投资者积极参与A股市场，正是对中国经济充满信心，坚定看好中国资本市场长期向好发展的重要表现。

二是A股吸引力持续增强。投资者踊跃入场，一定程度上折射出随着资本市场全面深化改革向纵深推进，上市公司质量不断提高，盈利能力持续增长，对投资者吸引力显著加大。今年上半年，不少上市公司演绎出精彩业绩，深市逾八成公司实现盈利，逾八成营业收入规模扩大，逾六成净利润实现增长，沪市主板九成公司实现盈利。A股多个板块赚钱效应提升，为投资者提供了丰厚回报，尤其是以电动车为代表的新能源汽车产业迅猛发展，上游以锂矿为主的资源行业、中游电池制造和下游整车行业等均保持较高景气度，改善了A股行业格局，吸引更多新股民入市。

三是企业价值创造能力不断提升。截至9月2日，沪深两市成交额连续第32个交易日突破万亿元，可见，投资者数量大幅增长，带来最直接的影响是A股市场涌入更多增量资金，激发出更活跃的交易热情，进一步降低非理性的市场波动率。同时，投资者购买力“爆发”，为上市公司融资提供了更充裕的活水，助力上市公司提高质量、放手发展，将“流量”成功转化为“质量”，进而提升上市公司回报投资者的意愿和能力。这有助于形成投资者与上市公司“双向奔赴”的美好局面。

四是居民投资理念正在发生变化。长期以来，我国居民投资倾向“重房产，轻股票”，资产配置过多集中于房地产，这样的投资理念既透支了居民购买力，也不利于实体经济发展。当前，在坚持“房住不炒”定位背景下，以及A股估值优势凸显的影响下，炒房越来越没有机会，居民投资回归理性，理财意识走向成熟，越来越多的人参与到资本市场中来，更有不少人选择通过机构投资者，以年金、个人健康养老保险等方式进入证券市场投资，机构投资者群体不断壮大，市场和居民价值投资、长期投资理念正在养成。

总而言之，随着我国改革攻坚力度加大，市场主体活力进一步激发，我国经济将延续稳定恢复、稳中向好态势，A股市场吸引力将不断增强，更加有力推动经济高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)