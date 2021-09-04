本报驻日内瓦记者 杨海泉

原标题：全球粮食大宗商品价格止跌反弹

9月2日，联合国粮农组织（FAO）发布报告指出，在糖、小麦和植物油的国际报价强劲上涨的带动下，全球粮食大宗商品价格在连续两个月下跌后于8月份迅速反弹。

8月份，粮农组织食品价格指数平均为127.4点，比7月份上涨3.1%，比2020年同期上涨32.9%。

受全球最大食糖出口国巴西农作物遭受霜冻损害的担忧影响，8月份粮农组织食糖价格指数较7月份上涨9.6%，但印度和欧盟良好的生产前景、原油价格下跌和巴西货币雷亚尔走弱等因素，减缓了这一上涨势头。

粮农组织植物油价格指数8月份上涨6.7%，国际棕榈油价格回升至历史高位，原因是市场担心马来西亚棕榈油产量低于潜在产量，导致库存减少。菜籽油和葵花籽油的报价也出现上涨。

粮农组织8月份谷物价格指数比7月份平均高出3.4%。世界小麦价格上涨了8.8%，原因是主要出口国的收成预期降低。相比之下，玉米价格下跌了0.9%，原因是阿根廷、欧盟和乌克兰的产量前景有所改善，巴西和美国的产量预期下调。国际大米价格持续下跌。

粮农组织肉类价格指数8月份小幅上升，中国的强劲采购支撑了羊肉和牛肉价格，而东亚和中东的强劲进口需求支撑了家禽价格。相比之下，猪肉价格下跌，原因是中国的购买量持续下降以及欧洲国内需求疲软。

粮农组织乳制品价格指数较7月份略有下降，原因是全球进口需求疲软、大洋洲出口供应季节性增加和奶粉的国际报价下降，抵消了黄油和奶酪的价格上涨。

尽管产量前景不佳，但世界谷物供应仍然充足。根据粮农组织9月2日发布的《谷物供需简报》，2021年全球谷物产量预计将达到27.88亿吨，较上年增长0.7%，但低于7月份的预期。预计今年全球小麦产量将减少0.7%，降至7.695亿吨，主要原因是北美长期干旱的负面影响，以及哈萨克斯坦和俄罗斯的不利天气。

2021年全球粗粮产量预计将增长1.3%至14.99亿吨，而巴西的产量预计将萎缩。受越南报告的创纪录产量的提振，全球大米产量预计同比增长0.9%，达到5.19亿吨的历史新高。

预计在饲料使用强劲增长和食品消费增加的支持下，2021/2022年度全球谷物利用率将比前一个销售年度增长1.4%，达到28.09亿吨。

全球大米库存有望达到有记录以来的第二高水平，但预计干旱天气将挤压小麦库存，美国的库存达到8年来的低点，加拿大的库存降至40年来的最低水平。总体而言，全球谷物库存使用比率预计为28.1%，低于2021/2022年度的29.9%，但从历史角度看，供应仍相对充裕。

预计2021/2022年度世界谷物贸易量将下降1.3%至4.66亿吨，小麦和粗粮贸易量的降幅将超过大米贸易量的增长。

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