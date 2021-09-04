本报记者 董蓓

原标题：打造云上平台 新设非洲文化体验区

本报北京9月3日电 记者董蓓从今天举行的国新办新闻发布会上获悉，第二届中非经贸博览会将于9月26日至29日在湖南长沙举办。商务部副部长钱克明在发布会上介绍，作为首个国家级、综合性、国际化的对非经贸合作平台，2019年首届中非经贸博览会取得圆满成功，达成丰硕成果。在此基础上，第二届博览会将是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动深化新时期中非合作高质量发展的又一盛会。

据湖南省人民政府副省长何报翔介绍，本届博览会以“新起点、新机遇、新作为”为主题，在长沙国际会展中心设面积为6.4万平方米的主展馆；在湖南高桥大市场设分展馆，展览面积3万平方米，包括1个常设展馆，以及咖啡、坚果、可可、农副产品、对非出口产品等5个特色展区，为境内外企业提供便捷、高效的展示交易和项目洽谈平台。

据了解，本届博览会按照中非经贸合作新特点和新趋势，设置了食品农产品安全、基础设施、产业链合作等主题的分论坛。在展览展示方面，专门增设了非洲的品牌商品展、内外贸融合展等展区。“博览会将聚焦双循环，更好地给非洲商品和中国商品提供展览展示的场景。同时，让中国的企业和消费者更多了解非洲的特色优质产品，加大商品展示展销比例，促进供需对接。”何报翔说。

在活动内容方面，本届博览会聚焦食品农产品、医药健康、金融合作等领域，将举办18场配套活动。在保留中非经贸合作成果展的同时，继续推出中非经贸合作案例方案集，还将首次发布中非经贸关系报告。邀请6个非洲国家作为主宾国，创新设立浙江、江西两个主题省。精心推出博览会网购节，为嘉宾带来崭新的参会体验与服务。此外，很多非洲国家和兄弟省区市将举办专场推介会、洽谈会，实现国家举办、湖南搭台、全国唱戏、中非共享。

“本届博览会首次设置非洲品牌商品展区，将有非洲40多个国家的300多家企业参加非洲商品展，红酒、咖啡、可可、坚果、宝石等一批品类丰富、产地多样、质量上乘的非洲知名产品将精彩亮相。”何报翔说，博览会还新设非洲文化体验区，届时将开展非洲风俗文化的体验活动，形成“文化交流+日常消费+商贸合作”的展会对接新亮点。

受疫情影响，本届博览会采取线上线下相结合的方式举办。博览会精心推出云上平台，打造“云会议、云博览、云交易”，首次向非洲国家直传开幕式实时信号，联动非洲政要、嘉宾视频连线参会，各个展览也将以2D和3D虚拟方式呈现，目前已有100多款非洲产品上线。

海内外各界高度关注博览会，截至目前，有50个非洲国家驻华使馆、6个国际组织、30个省区市及新疆生产建设兵团、5个计划单列市、900多家中央和地方企业报名参会参展，总人数突破9700人，规模超过上届。共征集到合作项目385个，总金额594.6亿美元，涵盖41个非洲国家，项目数量也超过上届，覆盖面更广。

“中非经贸博览会的定位，就是要聚焦经贸，为中非地方和企业间开展更紧密的合作搭建平台、拓宽渠道、创造条件、提供服务。”钱克明表示，本届博览会设计了中非经贸供需对接会等活动，将进一步助力中非企业开展交流合作，为中非经贸合作高质量发展作出更多贡献。

(责编：罗知之、陈键)