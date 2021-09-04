人民网北京9月4日电 （王仁宏）9月3日，通用技术集团董事长、党组书记于旭波在2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）“中国总部经济国际高峰论坛”上发表题为《发挥产业优势，践行国家战略，携手助力首都高质量发展》演讲。

通用技术集团董事长于旭波发表演讲。受访者供图

他表示，“十四五”期间是北京落实首都城市战略定位、建设国际一流的和谐宜居之都的关键时期。通用技术集团将发挥三大主业优势，坚决当好京津冀协同发展的排头兵、首都高质量发展的主力军。

据介绍，通用技术集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，1998年在原外经贸部6家直属企业的基础上组建于北京。2018年，获批成为国有资本投资公司试点企业，连续12年在中央企业经营业绩考核中获得A级评价，7次入围《财富》世界500强。服贸会期间，通用技术集团将参加论坛会议、推介洽谈、成果发布等多项活动，并在首钢园的健康卫生服务和工程咨询与建筑服务两个专题设置专门展台，展出5G远程超声解决方案、“小通诊所”、智慧工地等服务贸易领域的新技术、新应用、新成果。

“作为成立于北京、扎根于北京的中央企业，通用技术集团始终将北京作为事业发展的基地和福地。”于旭波介绍，截至目前，通用技术集团在京注册各级机构235家，25家二级经营机构中有17家总部设在北京；旗下四家上市公司中，环球医疗、中国医药两家位于北京。2010年，集团与北京市政府签署了战略合作框架协议，共同推进在高端装备制造、健康养老等领域的产业合作。今年年初，在北京市委市政府的指导支持下，通用技术集团与北京市微芯研究院密切合作，基于“长安链”自主可控性能领先的先进技术体系，共同构建了面向全国医疗健康领域的区块链生态平台——“小通医链”。

论坛期间，通用技术集团与首农食品集团签署战略合作框架协议。双方表示，“十四五”期间将依托首农食品集团“全品类食材、一站式服务”的全产业链优势，发挥通用技术集团大健康产业优势，聚焦医疗健康领域，合作推广首农食品集团的预制食品研发技术成果，协同开发医疗机构“院内健康餐”等业务，为住院病患、医务人员和医疗康养机构提供高质量的健康餐饮、特殊膳食。

面向未来，于旭波表示，通用技术集团将积极践行以人民为中心的发展思想，成为促进北京市经济社会发展、保障和改善民生的重要力量。

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