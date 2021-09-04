人民网北京9月4日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局发布《中国反垄断执法年度报告（2020）》（以下简称《报告》）。《报告》指出，2020年，经营者集中立案和审结数量分别增长5%和1.7%，平均立案和审结时间分别缩短27%和14.5%，接受企业、公众电话咨询3800余次。

《报告》指出，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强平台经济领域反垄断执法。依法查处阿里巴巴收购银泰商业股权等3起平台企业未依法申报经营者集中案件，对阿里巴巴集团实施“二选一”行为涉嫌垄断案立案调查，树起反垄断执法权威。切实加强线上经济和规范社区团购秩序行政指导，引导企业依法合规经营，促进平台经济规范有序创新健康发展。

与此同时，深化民生领域反垄断执法。强化医药领域反垄断执法，对3家葡萄糖酸钙原料药经销企业罚没3.255亿元，查处扬子江药业、先声药业等实施垄断案，指导地方查办12个品种原料药垄断案件。持续加强公用事业、机动车检测、二手车、建材等领域反垄断执法，曝光一批典型案件。

附2020年反垄断执法十大典型案例：

1.四川省水泥协会组织6家水泥经营者达成并实施垄断协议案

经调查，2016年10月，四川省水泥协会组织和推动6家水泥经营者，在成都区域内推涨散装水泥价格，达成并实施统一散装水泥涨价时间、调价幅度的垄断协议。2020年12月，四川省市场监管局依法作出行政处罚，责令当事人停止违法行为，没收违法所得并处罚款共计5981.13万元。

2.浙江省嘉兴市二手车行业协会组织9家二手车交易市场企业达成并实施垄断协议案

经调查，2018年5月，嘉兴市二手车行业协会组织全市9家会员单位达成二手车服务费涨价协议，涉案9家企业均按照协议规定上涨二手车交易服务费。2020年12月，浙江省市场监管局依法作出行政处罚，责令当事人停止违法行为，没收违法所得并处罚款共计441.37万元。

3.山东康惠医药有限公司等3家公司滥用市场支配地位案

经调查，2015年8月至2017年12月，山东康惠医药有限公司、潍坊普云惠医药有限公司和潍坊太阳神医药有限公司滥用在中国注射用葡萄糖酸钙原料药销售市场的支配地位，实施以不公平的高价销售商品、附加不合理交易条件的垄断行为，排除、限制了市场竞争，损害了消费者利益。2020年4月，市场监管总局依法作出行政处罚，责令当事人停止违法行为，没收违法所得并处罚款共计3.255亿元。

4.南京水务集团高淳有限公司滥用市场支配地位案

经调查，2014年以来，当事人滥用在南京市高淳区城市公共自来水供水服务市场的支配地位，没有正当理由，限定房地产公司只能与其指定的设计、监理和工程施工单位进行交易，排除、限制了当地供水工程设计、监理和施工环节的市场竞争，损害了房地产公司和消费者的利益。2020年12月，江苏省市场监管局依法作出行政处罚，责令当事人停止违法行为，并处罚款182.09万元。

5.英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案

经审查，本案涉及半导体市场，具体包括图形处理器加速器、专用网络互联设备等5个相关商品市场。市场监管总局认为此项集中对全球和中国GPU加速器、专用网络互联设备、高速以太网适配器市场可能具有排除、限制竞争效果。2020年4月，市场监管总局依法附加限制性条件批准本项集中。

6.丹纳赫公司收购通用电气医疗生命科学生物制药业务案

经审查，本案主要涉及生物制药仪器与耗材。市场监管总局认为，此项集中对全球和中国微载体、中空纤维切向流过滤器、一次性低压液相层析系统、中试/生产规模常规低压液相层析柱等10个市场，具有或可能具有排除、限制竞争效果。2020年2月，市场监管总局依法附加限制性条件批准本项集中。

7.阿里巴巴投资有限公司收购银泰商业（集团）有限公司股权未依法申报经营者集中案

阿里巴巴投资有限公司通过多种方式取得银泰商业73.79%的股权，并于2017年6月完成交割，在此之前未向市场监管总局申报，构成未依法申报违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果。2020年12月，市场监管总局依法对阿里巴巴投资有限公司处以罚款50万元。

8.阅文集团收购新丽传媒控股有限公司股权未依法申报经营者集中案

阅文集团是腾讯控股有限公司的控股子公司。阅文集团收购新丽传媒100%股权，并于2018年10月31日完成股权变更登记，在此之前未向市场监管总局申报，构成未依法申报违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果。2020年12月，市场监管总局依法对阅文集团处以罚款50万元。

9.山东省济宁市财政局滥用行政权力排除、限制竞争案

经调查，济宁市财政局在市政府发布《公交投入和补贴资金管理办法》及配套文件后，将国营公交公司纳入成本规制管理并进行财政补贴，但民营公交公司却一直未被平等纳入管理并享有补贴，构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。调查期间，济宁市财政局积极整改，并向山东省市场监管局报送整改情况，已将民营公交公司纳入成本规制管理，并健全公交补贴政策长效机制。

10.湖南省怀化市住房和城乡建设局滥用行政权力排除、限制竞争案

经调查，怀化市住建局制定《怀化市区瓶装燃气行业整治工作方案》，要求怀化市城区瓶装燃气经营企业达成《联合经营框架协议》，整合销售业务；怀化市住建局燃气办对企业签订的有关协议予以鉴证，并拒绝有关企业恢复自主经营的要求，构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。2020年6月，湖南省市场监管局向怀化市人民政府提出依法处理的建议。怀化市人民政府复函表示，怀化市住建局已整改到位，并对相关责任人员进行了追责问责。

(责编：李楠桦、高雷)