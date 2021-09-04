近年来，武汉新型智慧城市建设如火如荼。为加强武汉市信息基础设施集约化建设，促进信息资源共享、协作和高效利用，按照“全市一盘棋”总体思路，武汉智慧城市云基础设施及服务（简称“武汉云”）应运而生。武汉这座英雄城市，也迎来发展的新增长引擎。

9月4日，在湖北省、武汉市各界人士的见证下，“武汉云”正式启用。据介绍，武汉云作为城市的数字底座，将全面赋能政府管理、惠民服务、城市治理、产业创新、生态宜居等5大重点应用领域，支撑新型智慧城市建设运营，构建数字产业生态、打造创新产业平台，服务武汉城市圈，辐射长江经济带，探索超大城市发展数字经济的新路径，打造武汉城市高质量发展的新名片。

华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇在致辞中指出：“武汉云是湖北数字经济发展的重要阶段性成果。从去年11月武汉市人民政府、武汉产业投资发展集团分别与华为公司签署武汉云合作协议，到今年3月，武汉市人民政府办公厅印发《武汉市加快推进武汉云建设实施方案》，在湖北省和武汉市委市政府的指导推动下，武汉云各项相关工作都在有条不紊地推进，再次见证了武汉速度。”

华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇。受访者供图

打造城市一朵云新范式

据介绍，武汉云是加快新型智慧城市建设的重大工程，按照“全市一盘棋”总体战略，华为积极参与武汉智慧城市建设，大力推动建设武汉新型智慧城市云基础设施及服务。

鲁勇表示：“华为基于‘一城一云’的理念，按照3域、1云管、3体系，即‘313’架构进行设计，以‘云网合一、云数联动’为构架，建设全市集面向政府政务服务以及企业服务为一体的武汉云，构建统一云管理服务平台，通过云资源的统一申请、受理、运行监控能力，实现全市云网一体化可视可管；并构建完善的信息安全保障体系、运营运维保障体系和标准规范体系。”

据悉，华为公司作为武汉云建设者之一，自协议签署以来，积极投入设备及人员等，目前已投入1000多台云计算基础设施及近百余位本地人员。

当前，武汉云建设进展顺利，上云单位已达16个，应用系统120个以上。另外，江岸区大数据中心和网安基地已完成纳管工作，包含22个委办局单位50+应用系统的资源纳管。同时，依托武汉云，武汉还成立了武汉数字经济产业创新联合体及数字经济总部区，目前，已有近50家企业加入产业创新联合体，15家企业签署入驻数字经济总部区协议，工商银行、农业银行、武汉农商银行向产业创新联合体授信共300亿元人民币。围绕产业创新联合体，湖北省应急管理厅与产投集团还成立了湖北省应急管理科技联合创新实验室。

鲁勇指出：“未来，希望在湖北省和武汉市委市政府的指导推动下，华为能够支持更多的业务迁移到‘武汉云’，协同构建武汉全场景业务体系，并完善‘武汉云’城市数据治理体系，形成成熟的‘武汉云’持续运营模式，实现城市数据赋能城市产业发展，各方共同努力将武汉云打造成为全国城市一朵云新范式。”

覆盖武汉城市圈：共建新型智慧城市

面向智慧城市发展、企业上云、武汉城市圈协同发展和武汉云运营，鲁勇提出四点倡议。

第一、以武汉云为底座，通过构建光传输环路打造武汉“一张网”，与武汉人工智能计算中心、武汉超算中心形成联动，构建“一云一网两中心”的数字经济新模式。一云作为城市的躯干，一网作为城市的神经系统，两中心作为城市的心脏，同时，联合华为生态伙伴、上下游供应链、基金等，共同打造富有生命力的城市智能体。

第二、云是数字化转型的最佳路径，建议加快推进武汉企业上云，助力企业数字化转型。为此，武汉云产业域资源池将为相关企业提供领先的专属云服务，进而带动武汉产业结构转型升级，并保证企业数据资产安全。

第三、基于武汉云，覆盖武汉城市圈，探索超大规模城市群的智慧治理、数字经济发展的经验。依托“城市运行管理中心、数字经济赋能中心、数字人才培养中心、科技创新孵化中心”的四大能力中心，向周边城市群成员提供政府管理、惠民服务、城市治理、产业创新、生态宜居等服务，推进武汉城市圈一体化发展。

第四、华为将坚决投入，稳固和壮大本地服务运营团队，为武汉云提供从云基础设施规划、云平台建设、解决方案落地、迁移上云、生态合作、品牌营销再到持续运营运维的一站式服务。

从2012年至今，华为已经服务政务云市场10年时间，积累了深厚的技术、产品、服务、生态资源和经验。目前，华为云累计服务了超过 600个政务云项目。今年，华为全新升级华为云政务云解决方案——城市一朵云，以“云原生×分布式”为基础，促进全领域的数字化、智能化，解决跨域的数据融合和业务协同问题，与合作伙伴与开发者共建开放的SaaS生态。

正如鲁勇在致辞中指出：“华为期待未来联合全球的合作伙伴，与武汉各界的朋友们一起，敢为人先，追求卓越，共同建设一座善感知、有温度、会呼吸的新型智慧城市。”

(责编：李源、董童)