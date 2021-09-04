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中国农业银行与外资银行同业在2021年服贸会签署合作协议

2021年09月04日20:25 | 来源：人民网
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9月3日，2021年中国国际服务贸易交易会展示区在首钢园正式开放。当日上午，中国农业银行（以下简称农行）与渣打银行、瑞穗银行、蒙特利尔银行分别签署了《CIPS间参合作文件》《双边拆借承诺协议》《贸易再融资框架协议》等签约项目。

据了解，在上述协议框架下，农行将充分发挥深耕本土市场优势和人民币业务经验，与外资同业伙伴互惠互利、优势互补，创新跨境人民币、金融市场、贸易融资等领域的合作。

农行国际金融部总经理刘清在致辞中表示，农业银行坚定推动中国扩大开放战略，不断提升跨境金融综合服务能力。目前，农行与全球140个国家和地区超过2000家外资银行伙伴合作，共同为客户提供丰富多样的金融解决方案，产品覆盖清算结算、融资融信、资金交易、投资银行、资产托管等综合化跨境金融服务领域。

当前中国对外开放水平不断提高，合作空间持续扩大，为中外金融机构深化合作、发展共赢创造了新的机遇。农行相关项目负责人指出，未来，农行将不断巩固同业合作基础，继续拓宽全球合作“朋友圈”，创新业务合作模式，与国际金融同业共同开创互利共赢的合作局面，共同促进经济复苏和发展。

(责编：李源、董童)

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