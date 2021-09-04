新华社北京9月4日电（记者汪涌、张骁、罗鑫）主题为“冬奥时光”的北京冬奥组委展览区成为2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上的一大亮点。北京冬奥会和冬残奥会筹办的最新进展吸引了许多参观者，吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”更成为大家争相合影的主角。

4日，记者在位于首钢园区的服贸会体育展馆北京冬奥组委主展区，看到用奥运五环元素搭建的“时光隧道”，屏幕滚动播放着自北京冬奥会申办成功以来，筹办过程中重大节点的标志性事件，包括会徽发布、吉祥物发布、全球招聘、竞赛场馆完工、冬奥图标、火炬发布等重要事件的精彩视频。展区通过展示水立方、鸟巢、冰丝带等场馆以及奥林匹克塔，塑造了迎接冬奥会的氛围。参观者们可以穿越“时光隧道”，来到奥林匹克中心区，通过这些生动形象的展示素材，感受到冬奥筹办工作全力冲刺的氛围，分享北京即将成为“双奥之城”的荣耀时刻。

据北京冬奥组委工作人员介绍，展区分别设立在首钢园6号馆和7号馆。7号馆内主要展示冬奥会和冬残奥会的筹办进展情况，展示“科技冬奥”的最新成果应用，精选了冬奥会气象条件预测保障技术以及无人混合采访技术进行展示。6号馆内为参观者们提供了冰上运动模拟和VR体验装置，让参观者直观体验冬季运动的魅力。

国家速滑馆“冰丝带”通过沙盘模型展示出来。工作人员在现场的精彩介绍，赢得了参观者们热烈的掌声。“冰丝带”是世界上首个采用二氧化碳跨临界直冷制冰技术的冬奥大道速滑场馆，这项技术是目前世界上最先进环保的制冰技术，碳排放几乎为零。国家速滑馆冰面面积达到1.2万平方米，这块冰也成为目前世界最大的采用二氧化碳跨临界直冷制冰技术打造的多功能全冰面。赛后冰面可分区制冷，对每块冰单独控温，实现场馆“同时运行、不同使用”，最多可容纳2000多民众同时在冰上进行花样滑冰、速度滑冰和冰球比赛。

北京冬奥会将有众多中外记者前来采访。在疫情防控的复杂形势下，媒体采访工作如何在创新中顺利进行，备受关注。北京冬奥组委在展览中通过即时视频技术展示了赛时如何保障记者与采访对象异地交流的场景。工作人员在7号馆通过视频，与正在6号馆里的参观者进行了互动交流，并通过云转播技术，模拟了媒体现场直播的全过程。

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