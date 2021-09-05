本报记者 陆娅楠

数据来源：国家发改委

制图：汪哲平

《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》（以下简称《方案》）9月2日发布，提出到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显。

“《方案》细化分解《西部陆海新通道总体规划》（以下简称《总体规划》）目标任务，全面强化要素保障，全面加强统筹协调，全面落实责任要求，以更大力度、更实举措、更强督促，细化实化工作措施，精准突破重点方向、关键领域、薄弱环节，推动通道建设上新水平。”在2日举行的专题新闻发布会上，国家发改委基础司副司长周小棋说。

着力补齐主通道和枢纽建设短板弱项

2019年8月《总体规划》印发以来，西部陆海新通道建设统筹推进，各方面成效显著。

运行质量效益显著提升。2020年，西部地区至北部湾图定班列达9条，铁海联运班列、中越跨境班列分别开行4607列、1264列，同比增长105%、23.2%。北部湾港、洋浦港分别开通内外贸航线52条、33条，与100多个国家和地区实现通航。铁海联运集装箱运量达到23万标箱，北部湾港、洋浦港集装箱吞吐量分别达到505万标箱、102万标箱。

基础设施网络持续完善。渝怀铁路增建二线，一批干线公路建成投运，沿线国家物流枢纽、骨干冷链物流基地等设施布局持续优化……东中西三条通路构成的主通道布局初步形成，广西北部湾国际门户港初具规模，海南洋浦区域国际集装箱枢纽港建设进展顺利。

物流服务水平持续提升。今年上半年重庆铁海联运“一单制”提单达290单、货值3080万美元。重庆、四川“单一窗口”主要业务应用率达100%，广西口岸进、出口整体通关时间分别降至5小时和28分钟。

“高水平共建西部陆海新通道，聚焦主要短板和关键约束，突出更大力度推进落实。”周小棋介绍，《方案》亮点之一，就是着力补齐主通道和枢纽建设短板弱项，“随着通道建设不断深入，沿线运输量不断增长，原有工作力度和进度难以适应通道高质量发展需要。”

为此，《方案》提出重点围绕主通道和重要枢纽，有针对性地进一步加快补齐基础设施短板，力求全面提升通道运行效率和能级。

主通道将畅通高效。到2025年，铁路西线基本贯通、中线能力扩大、东线持续完善，公路瓶颈路段全面打通，以铁路为骨干、高等级公路为补充的干线运输能力大幅提升，铁海联运集装箱运量达到50万标箱，跨境铁路班列达到2000列。“铁路将加快推进三条通道新线建设和既有线改造，今年以来已完成相关投资21.85亿元。”国铁集团货运部副主任董晖说。

港航能力将显著增强。到2025年，北部湾国际门户港、洋浦区域国际集装箱枢纽港设施功能、服务配套全面完善。国内国际航线网络进一步加密，新增国际航线10条以上。北部湾港、洋浦港集装箱吞吐量分别达到1000万、500万标箱，其中外贸箱吞吐量分别达到200万、100万标箱。

全面提升通道总体运行效率

完善设施是基础，物畅其流是目标。

“南向铁海联运、国际铁路联运是目前西部陆海新通道最主要的物流通道。保障这条物流通道的畅通无阻，对于支持南向物流发展，推进西部陆海新通道建设，促进西部陆海新通道与‘一带一路’建设无缝衔接具有重要的意义。”海关总署综合业务司副司长王侃说。

在重庆，目前已形成铁海联运班列、跨境公路班车、国际铁路联运班列三种主要的通道物流组织方式。截至7月底，重庆经西部陆海新通道已累计运输超22万标箱，货值400亿元，物流网络辐射106个国家和地区的308个港口。

在广西，2020年北部湾港完成货物吞吐量、集装箱吞吐量同比增速分列全国第二和第一位；铁海联运班列开行4607列，比2017年开行之初增长近25倍。今年1—7月，铁海联运班列开行量增速超60%，继续保持强劲增长态势。

《方案》在铁海联运、国际班列班车、航线航班组织等方面提出了更高要求，明确了重点努力方向，突出要加强通道协同联动与共建共享通道运营组织平台，全面提升通道总体运行效率。

推进进口货物转关便利化。王侃介绍，西部陆海新通道沿线15个直属海关，共同建立合作机制，一直致力于优化通道的多式联运物流监管。

“通道沿线内陆海关与口岸海关协同合作，在符合海关相关监管要求的前提下，推进铁海联运进口货物转关便利化，有效提高了转关效率。”王侃说。

推进多式联运衔接高效化。重庆着力打通铁水联运“最后一公里”，建成投用果园港、江津珞璜港铁路专用线，加快建设万州新田港、涪陵龙头港进港铁路专用线。广西将增开集装箱远洋航线，持续提高国际航线密度，扩大集装箱外贸航线覆盖范围。强化与洋浦港、湛江港深度合作，创新水水中转、互为干支等航运组织模式。

全面清理通道运行收费环节

《方案》要求，到2025年，西部陆海新通道经济初具规模。数字经济、金融服务价值贡献明显增强。沿线合作共建机制更加健全，开放水平明显提高，产业园区建设成效显著。

达成这一任务目标，必须继续提升通道综合服务水平。

降成本，多个环节仍需发力。《方案》提出全面清理通道运行收费环节，推动港口、铁路站场等运营主体和口岸优服提质降费。董晖介绍，国铁集团对通道内铁路运输给予了普遍运价优惠，今年1—8月已累计降低物流费用约2亿元，其中运费优惠约1.8亿元。

“西部陆海新通道运输涉及海运、铁路、公路、港口、内陆堆场等多个承运主体和运输环节，影响全程运输成本的因素很多。”董晖表示，下一步将继续给予新通道班列优惠运价，维护班列价格稳定。“我们也希望各方共同加大支持力度，综合施策，降低全程物流成本，提升西部陆海新通道竞争力和可持续发展能力。”

优服务，加快资源要素聚集。重庆市口岸物流办副主任肖文军介绍，重庆搭建了国际贸易“单一窗口”“13+1”区域合作平台，今年上线全国首个跨境金融区块链服务平台西部陆海新通道融资结算应用场景，为物流企业融资超4亿美元。

强合作，不断提升贸易便利化水平。王侃介绍，海关总署在南宁海关设立东盟国家官方证书核查试行中心，目前已实现与越南水产品、泰国水果等重点商品检验检疫证书信息核查。

“该系统上线以来，已核查电子证书信息5500余条，在大幅提升边境口岸证书核查效率的同时，有效降低假证流入风险。”王侃表示，下一步将不断扩大与东盟国家国际合作范围，促进和提升贸易便利化水平，促进国际贸易健康有序发展。

《 人民日报 》（ 2021年09月05日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)