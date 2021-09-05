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服贸会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛举行

2021年09月05日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月4日电  （记者齐志明） 2021年中国国际服务贸易交易会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛9月3日在北京举行。论坛由工业和信息化部、商务部、北京市政府、中国科学技术协会、人民日报社共同主办，中国电子学会、人民日报数字传播有限公司承办。

　　商务部副部长王炳南，工业和信息化部总工程师韩夏，北京市委常委、常务副市长崔述强出席论坛并致辞。人民日报社编委、秘书长乔永清出席论坛。

　　与会专家表示，要通过加快构建顶层设计、推动更高水平的开放，促进我国数字贸易创新发展，要通过加强关键核心技术攻关、夯实数字基础设施建设，继续推动我国数字经济和数字贸易高质量发展。

　　全国政协文化文史和学习委员会副主任阎晓宏和诺贝尔和平奖得主、联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）副主席莫汉·穆纳辛格在论坛上发表主旨演讲。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月05日 04 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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