9月5日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会将对社会公众免费开放。在昨天举行的执委会办公室新闻通气会上，主办方介绍了公众参加服贸会的流程和注意事项。北京青年报记者从现场了解到，为满足公众参会需求，服贸会将增加每日预约名额，观众可通过服贸会官网、官方APP和服贸会微信小程序提前预约参观，先约先得，约满为止。

40场活动邀公众感受服贸会

9月5日起，服贸会将正式对公众免费开放。今天服贸会现场都有哪些亮点和看点？北京市商务局二级巡视员、北京市国际服务贸易事务中心常务副主任梁惊原介绍，9月5日服贸会将举办40场论坛会议和推介洽谈活动，国家会议中心16场、首钢园区16场、线上8场。

各专题依然安排了内容丰富的论坛会议和精彩纷呈的展示互动活动。其中，文旅服务板块，2021年北京新视听展rundown 发布会将如约而至；京剧场景拍摄体验、海淀“望三山五园 融科创发展”专题展、《觉醒年代》文创产品合作洽谈等活动将继续为观众带来“数智生活新体验”。健康卫生服务板块，将举办第三届亚太地区艾滋病防治与预防国际论坛，同时推出7场签约活动及7场互动活动。届时，安贞医院、积水潭医院等医疗卫生机构将与企业达成合作，儿童医院还将在互动区带来多场儿科保健科普活动，为参展观众带来权威、专业的医学知识，传播健康新理念。

新增每日预约名额先约先得

梁惊原介绍，截至9月4日15时，2021年服贸会纯线上参展企业4961家，同比增加60%。线上搭建展台6491个，上传展品30313个。网上预约购票超过12万张。为满足广大观众参观服贸会需求，服贸会执委会办公室决定增加每日预约名额，观众可通过服贸会官网、官方APP和服贸会微信小程序提前预约参观，先约先得，约满为止。

每日预约名额将增加多少？梁惊原介绍，具体的增加数量将根据国家会议中心和首钢园区两个会场的疫情防控要求，按照瞬间人流峰值不达上限的标准来动态调控，“要保障会场人均2平米的活动空间以及不超过60%的限流规模。”梁惊原介绍，观众线上预约时还需做背景审查，并查验15天行程码和健康码记录，所以建议大家至少提前一天预约。

据悉，观众可在每日15时前预约第二天观展，登录平台预约窗口后，需要绑定个人信息并填写健康筛查表，系统审核通过后即可预约参观。参观时需严格执行北京市“严防严控”的疫情防控政策和措施。

京外观众须持核酸证明参会

公众参加服贸会要做哪些准备？北京疾控中心副主任刘晓峰介绍，为确保参展参会人员健康安全，本次服贸会实行实名注册参会、实名预约观展，公众在网上预约时需如实填报个人信息及有关健康筛查信息，有关信息将只用于疫情防控并进行严格保密。

刘晓峰提醒，观众要及时关注自己的健康状况，如有发热、乏力、咳嗽、咽痛、咽干、腹泻、呕吐、嗅觉或味觉减退等疑似症状，请不要参加服贸会现场活动，并及时就医排查。参展参会时，观众要在入口处配合做好测温、查证、验码、限流的措施；科学佩戴口罩，除论坛发言时可不戴口罩，其他场合均需全程佩戴口罩；保持社交距离，注意咳嗽礼仪，保持勤洗手、不聚集、常清洁、多通风等良好卫生习惯。

所有参加服贸会的京外观众须提供进京前48小时内新冠病毒核酸检测阴性证明方可观展；京内观众在做好流行病学史筛查、健康监测的前提下，不需要提供核酸检测证明。组委会提醒，外地观众一定要提前注册微信小程序“北京健康宝”，查验“本人健康码自查询”为“未见异常”方可来京。离（返）京的市民参展参会前须登录“北京健康宝”，及时填写行程轨迹信息，完成信息核验，以免影响入场参展参会。文/本报记者 赵婷婷

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