9月4日，银保监会副主席周亮在2021年服贸会金融服务专题展期间举行的2021中国国际金融年度论坛上表示，近四年来，累计处置了不良贷款8.8万亿元，超过了前12年的总和，高风险影子银行较历史峰值压降23万亿元，中小金融机构的改革重组稳步推进，金融违法犯罪得到严厉惩治，市场秩序明显好转。

周亮表示，2021年经济持续稳定恢复，稳中向好，金融系统发挥了重要的支撑作用，银保监会开展延期还本付息应急贷款试点、让利实体经济等数十项措施，推动创新信贷和保险产品确保精准直达，着力支持重点领域和薄弱环节，先进制造、科技创新、小微民营、绿色生态等领域的新增信贷保持较高的增长，保险保障功能有效发挥。

周亮指出，在稳增长的同时，金融风险的防控也取得重要阶段性进展。

做好宏观政策跨周期调节。保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，坚决不搞大水漫灌，着力疏通货币信贷传导机制。宏观杠杆率基本稳定，货币信贷的增速保持在合理水平。

在重点领域的风险有序化解方面，近四年来，累计处置了不良贷款8.8万亿元，超过了前12年的总和，高风险影子银行较历史峰值压降23万亿元，中小金融机构的改革重组稳步推进，金融违法犯罪得到严厉惩治，市场秩序明显好转。

此外，金融体系的稳健性明显提升。银行保险机构的公司治理不断完善，内控合规管理建设取得积极进展，主要监管指标良好，商业银行的资本充足率达到14.48%，保险机构偿付能力充足率保持在240%以上。

发展

鼓励中资金融机构在“一带一路”倡议相关国家优化布局

周亮表示，将从以下四个方面准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，稳步推进更高水平对外开放。

首先要营造公平营商的环境。推动开放措施落地实施，修订相关法律法规，从要素开放向制度开放扩展，进一步优化行政审批的流程，加快构建公开透明稳定可预期内外一致的环境，鼓励境内外金融机构合作共赢。

引进国际优质金融资源，立足我国市场的优势推动“双循环”，在财富管理、消费金融、绿色金融、健康养老、风险管理等领域引入具有专业特色、经营稳健、资质优良的金融管理机构，丰富创新产品体系，提升金融服务质量。

同时，稳步实施金融业走出去，鼓励中资金融机构在“一带一路”倡议相关国家优化布局，强化服务，倡导联合授信、银团融资、共担风险、共享利益。与国外金融机构和同行分享在涉农扶贫小微等方面普惠金融良好实践，共同提升金融服务的覆盖面和可得性。

此外，要深化国际金融合作。积极参与国际金融规则制定，推动国内外监管规则标准互认，加强跨境资金流动监测、反洗钱执法合作，强化金融科技合作和数据安全治理，筑牢金融安全屏障。

文/本报记者 程婕

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