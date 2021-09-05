原标题：2021服贸会“北京日”精彩启幕

本报北京9月4日电（记者张景华、董城）在2021年中国国际服务贸易交易会正展期首日，“北京日”精彩启幕。在活动现场，北京16区、北京经济技术开发区累计与47家中外企业举行盛大签约仪式，37个签约项目签约金额超1000亿元人民币，展示了北京向世界彰显中国扩大对外开放、实现合作共赢的决心和信念。

“北京日”作为彰显首都精神、体现京味特质的展示窗口，历来都是服贸会的重头戏。

“两区”建设是北京市率先探索构建新发展格局、加速促进国内国际双循环的重要支点和抓手。一年来，北京“两区”建设成效显著。在一周年主题活动上，北京市重磅发布开放创新成果，同时，国务院批复“两区”方案251项任务，落地实施203项，完成3至5年期任务目标的80%，成绩耀眼。

一批含金量高的政策率先实施。在科技服务体系建设、文旅服务提质升级、金融服务创新、公共服务数字化、跨区域便利化合作等方面形成了10项向全国复制推广的实践案例。“两区”建设一年来，北京市落地68家中外金融机构，全国首家外资货币经纪公司、首家拥有证券承销牌照的日资券商大和证券等先后在京注册，在国内率先实施了跨境电商销售医药产品试点等34项首创性政策。

一批标志性强的项目落地见效。截至目前，“两区”累计新增项目2000余项，项目落地近50%，其中包括北京绿色交易所、新设的首个“一带一路”沿线国家银行在京分行、上线外商投资企业境内上市服务平台等45项标志性项目。

一批功能性、服务型平台高效运转。累计建成包含金砖国家疫苗研发中国中心、国家金融标准化研究院、京津冀征信链、全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区等在内的35个重点平台，要素集聚度不断增强。

一批优质外资企业来京投资。全球顶尖的创新药研发企业赛诺根亚太区总部、世界知名气动元件领军企业SMC中国区总部、苹果广告公司等海外巨头企业相继在京注册。在“两区”政策的带动下，今年1至7月，北京市新设外商投资企业1035家，同比增长55.2%；新设实际利用外资103.3亿美元，同比增长19.1%。

在“北京日”活动现场，商务部、工信部、人力资源和社会保障部、中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、海关总署等支持北京“两区”建设的有关部委负责同志纷纷来到现场，共同见证“两区”建设成果。ABB和GE等跨国公司全球首席执行官在“北京日”上视频致辞，表达在京发展、积极参与首都“两区”建设的强烈意愿。

(责编：李楠桦、连品洁)