人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021服贸会“北京日”精彩启幕

2021年09月05日08:16 | 来源：光明日报
小字号
原标题：2021服贸会“北京日”精彩启幕

本报北京9月4日电（记者张景华、董城）在2021年中国国际服务贸易交易会正展期首日，“北京日”精彩启幕。在活动现场，北京16区、北京经济技术开发区累计与47家中外企业举行盛大签约仪式，37个签约项目签约金额超1000亿元人民币，展示了北京向世界彰显中国扩大对外开放、实现合作共赢的决心和信念。

“北京日”作为彰显首都精神、体现京味特质的展示窗口，历来都是服贸会的重头戏。

“两区”建设是北京市率先探索构建新发展格局、加速促进国内国际双循环的重要支点和抓手。一年来，北京“两区”建设成效显著。在一周年主题活动上，北京市重磅发布开放创新成果，同时，国务院批复“两区”方案251项任务，落地实施203项，完成3至5年期任务目标的80%，成绩耀眼。

一批含金量高的政策率先实施。在科技服务体系建设、文旅服务提质升级、金融服务创新、公共服务数字化、跨区域便利化合作等方面形成了10项向全国复制推广的实践案例。“两区”建设一年来，北京市落地68家中外金融机构，全国首家外资货币经纪公司、首家拥有证券承销牌照的日资券商大和证券等先后在京注册，在国内率先实施了跨境电商销售医药产品试点等34项首创性政策。

一批标志性强的项目落地见效。截至目前，“两区”累计新增项目2000余项，项目落地近50%，其中包括北京绿色交易所、新设的首个“一带一路”沿线国家银行在京分行、上线外商投资企业境内上市服务平台等45项标志性项目。

一批功能性、服务型平台高效运转。累计建成包含金砖国家疫苗研发中国中心、国家金融标准化研究院、京津冀征信链、全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区等在内的35个重点平台，要素集聚度不断增强。

一批优质外资企业来京投资。全球顶尖的创新药研发企业赛诺根亚太区总部、世界知名气动元件领军企业SMC中国区总部、苹果广告公司等海外巨头企业相继在京注册。在“两区”政策的带动下，今年1至7月，北京市新设外商投资企业1035家，同比增长55.2%；新设实际利用外资103.3亿美元，同比增长19.1%。

在“北京日”活动现场，商务部、工信部、人力资源和社会保障部、中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、海关总署等支持北京“两区”建设的有关部委负责同志纷纷来到现场，共同见证“两区”建设成果。ABB和GE等跨国公司全球首席执行官在“北京日”上视频致辞，表达在京发展、积极参与首都“两区”建设的强烈意愿。

(责编：李楠桦、连品洁)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部外贸司副司长张力：将继续完善跨境电商支持政策
　　人民网北京9月4日电 （记者何旭、许维娜）9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会 (以下简称“服贸会”)在北京举行。服贸会期间，商务部外贸司副司长张力在出席“2021中国电子商务大会”跨境电商论坛时表示，今年1-7月我国外贸创历史新高。…
报告显示：中国服务业逆势上扬 发展潜力巨大
　　人民网北京9月4日电 （记者李栋）4日上午，第四届“一带一路”服务贸易合作论坛在京举行。作为2021年中国国际服务贸易交易会的重要论坛之一，本届论坛以“数字化、智能化驱动服务贸易发展”为主题，探讨服务贸易数字化转型的挑战和应对策略，并发布了《中国服务贸易行业发展研究报告（2020）》（以下简称《报告》）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部