原标题：新学期首个周末，他们这样过！

“双减”政策之后，新学期的第一个周末，少了“补课”的身影，孩子们的周末时间如何度过？广州日报全媒体记者“走进”几组家庭，探访他们的周末时光。而对于周中课后时间的安排，家长们也有各自不同的思考。

文/广州日报全媒体记者王婧、刘晓星、林霞虹

周末的游泳课恢复了

“双减”后的第一个周末，二孩妈妈彭女士给自己安排了一个任务——她打算专门花时间，把两个儿子周末在家的学习时间好好规划一番。

“‘双减’后孩子的自由时间变多了，可以用来做自己喜欢的事。”彭女士说，“问题在于，他喜欢的事情里面， ‘躺平’的居多……孩子可塑性强，如何利用好周末时间，还需要家长密切指导。”

彭女士的大儿子昊昊今年刚上初一，小儿子天天读4年级。刚刚经历过“小升初”，彭女士笑称自己是被竞争裹挟过的家长。她说，昊昊在5年级前，没有报过课外学科培训班。在某天，彭女士突然之间发现，周围家长都在为“小升初”奔忙。在此情形下，昊昊就报名了课外培训班。“当时昊昊课内考试常考100分，但去外面考试还有很多不会，得额外学，所以五年级时他跟得很辛苦。”

六年级的周末，昊昊会各上一节语文课和数学课，寒假又加了英语课。现在，昊昊进入了广州一所知名中学读初一。这个周末，他不用再去上英语和语文课，但会在周五晚上参加数学拓展课，周六周日则在妈妈指导下进行语文和英语阅读。彭女士表示，这个周末自己反而“有点不知所措”。“虽然没有培训班了，但该学习的还是不能少，只不过家长要代替老师的部分角色，花更多的时间做个性化陪学。”

昊昊和天天两兄弟都是游泳校队成员。彭女士决定让他们在周末恢复游泳课。“当初报班原本就是为了小升初，现在去到不错的初中，课内有多紧张还不大清楚。我想让孩子多些时间把课内学扎实。能学一次就会的知识，就不要再去课外补习班再学一次了。”

周末不“补课”，尽享亲子时光

以连接天河路、五山路和石牌东路的人行天桥为中心，周边聚集着一众教培机构。9月4日中午，正是饭点，这里一改昔日周末的热闹，往来行人中学生的身影寥寥。附近一间便利店的员工告诉记者，现在周末不能补课，来他们店里买饮料零食的学生少了很多，周中来光顾的学生也明显比往常少了。

目前，广州市“双减”工作正逐步扎实落地，义务教育阶段学科类校外培训机构不能面向学生（含家长）销售周末、寒暑假、国家法定节假日的课程、课时包，已经销售的坚决予以清理整顿。

“双减”之下，教培机构纷纷转型、升级服务，其中不少布局素质教育产品。有行业人士表示，尽管教培机构纷纷布局素质教育类产品，但家长还需要时间适应，并不会一下子就改报此类课程。家长刘女士也直言：“我们家不会因为校外机构开的素质班多了就给孩子报名，还是要看孩子的兴趣和需求。”

“‘双减’后，孩子周末不用去培训机构上课了。”家长钟先生说。钟先生的儿子上小学三年级。过去，周末一共两天，他有1.5天都在奔波上课：周六上午钢琴，下午大语文，晚上篮球；周日下午到晚上是数学和英语。只有周日上午是空闲的。因为想着下午要回来上课，所以周日上午活动安排也比较简单，一般是宅在家里查漏补缺，或者就近到图书馆看看书。钟先生说，现在，孩子周日一整天空出来了。这个周日，孩子就提出来上午到广州大剧院看舞台剧。对于孩子的要求，钟先生一口答应。“之前，这样的周末亲子时光确实很难得，孩子很兴奋，我们也很高兴，以后这样的时光会有很多。”钟先生说。

没了面授班，“百科迷”快乐做手工

“这周末，没有面授课程，变手工活动了。”家长李女士和儿子皓粼沉浸在做手工的快乐里。周六，他们一起做了麦芽糖。周日，他们还约着跟朋友一起出去做月饼。皓粼是个“百科迷”，对于感兴趣的领域总想亲手实践一番。现在周末不用“补课”，他有了更多的时间探索喜欢的百科领域，还能安排运动，非常开心。

前几天，皓粼看到制作麦芽糖的美食节目，糯米泡四个小时后蒸熟，发好的麦芽打成浆，放进蒸好的糯米里搅拌均匀，再放进电饭锅保温5小时以上，出汁后过滤熬煮，听起来如此复杂的流程皓粼丝毫不觉得麻烦，跟妈妈提出想要试试看，李女士便在网上买了原材料。

结果，麦芽还没发好，就到了开学的时间，只能等到这周末才开始做。“麦芽发得时间太长，长成了麦苗。”李女士说，周五晚上，皓粼把麦苗榨成了汁，一股青草味儿，他们都以为做不成了，但又觉得糯米已经蒸好，不做的话也吃不完，周六还是试试看，竟然成功了。

事后回想起来，皓粼跟李女士说，中途好几次想放弃，还好最后坚持了下来。母子俩还探讨起如何从此次经验为出发点，发展出麦芽糖家庭作坊、机械化生产、甚至规模化生产。皓粼此前看过美食工厂方面的纪录片，他很详细地跟李女士描述了要用到什么样的机器。李女士很珍惜这样的时光。“他读小学时我们比较忙，基本是交给机构放养，‘双减’政策对我们也是一个警醒，该花在孩子身上的时间‘省’不得。”李女士说，现在，她开始把更多时间向孩子倾斜，希望可以帮助孩子顺利度过初中。

周末放松周中忙？这道“选择题”，他们这样答

周末的空闲，意味着周中可能会更忙碌。“我们把周日的数学挪到周中了，英语准备改成线上课程。”钟先生表示，作为家长，他非常赞同让孩子发展一些看似“无用”的兴趣培养，或者快乐玩耍，这对孩子的身心健康都很有好处。但也会有一点顾虑：如果我们减了学科培训，别人会不会减呢？如果我们减，别人不减，我们会不会掉队？他表示，会看看效果，如果孩子的学习没有掉队，他就保持现有的状态，让孩子有一个更快乐的周末。

此前，李女士给皓粼报了语数英三科的秋季面授课，现在校外学科类培训不能周末上课，要改到周中，就退课了，“周中上课时间太紧张，还是先保证学校内容和休息、锻炼的时间，再自己安排自学拓展吧。”李女士告诉记者，现在他们只保留了一个数学录播课，上课时间相对灵活，“不过，目前还不知道学习效果如何，接下来看情况再调整。”李女士坦言，她想让孩子专注校内，但又担心考试时太落后。

杜女士是一位教育工作者，她懂得“让孩子快乐成长”这句话的含义和重量。如今，在对待女儿的教育问题上，杜女士很是“佛系”。女儿晴轩今年刚升入初二，他们停掉了数学一对一课程，仅保留了每周一晚上的物理课。“也只是买了部分课程试试，怕没时间写作业，如果影响写作业的话，到时就退掉课程。”杜女士说，女儿的班上有同学很拼，一周里有三四个晚上都安排了校外培训课，对此女儿有些着急，她反倒劝女儿淡定。这学期刚开学那几天，每晚女儿写完作业后，杜女士都拉着女儿出去散步放松。

晴轩喜欢跳舞，今年13岁的她已有8年的拉丁舞龄，“我在想，如果孩子能发展一项专业，算是有个技能，将来做舞蹈老师也不错。”周五去爷爷家，预习复习做作业，自主安排周末时间，去田野散步遛狗，到了周日下午返回市区的家，晚上上舞蹈课。如无意外，这学期晴轩每周末的时间都将这样安排。

(责编：李楠桦、连品洁)