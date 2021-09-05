刘 瑾

原标题：机床行业步入上升周期

今年以来，我国经济持续稳定恢复、稳中向好，经济增长拉动了机床工具市场需求的恢复与增长。日前，中国机床工具工业协会发布数据显示，上半年机床工具行业主要经济指标实现大幅增长，质量效益明显改善，进出口双双大幅度增长，行业运行继续向好。

中国机床工具工业协会常务副理事长毛予锋表示，经济恢复对于机床行业发展机会难得，既缓解了企业的经营压力，又为行业的可持续发展创造了必要条件，为企业的发展注入了信心。

主要指标大幅增长

8月30日，科德数控发布半年报显示，上半年公司实现营业收入1.05亿元，同比增长42.42%；实现归属于上市公司股东的净利润2173.27万元，同比增长305.6%。

科德数控是从事五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务的高新技术企业。上半年，公司高端数控机床业务销售收入为9451.72万元，同比增长49.93%。科德数控股份有限公司总经理陈虎表示，在市场竞争和市场倒逼机制下，科德数控经过科技攻关和自主创新，解决了一系列制约机床行业发展的关键部件。

机床企业业绩实现增长的不在少数。上半年，中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比增长45.7%，与2019年同期比较增长25%；金属加工机床新增订单同比增长42.5%，在手订单同比增长25.8%；金属加工机床产量同比增长32.2%，产值同比增长39.2%。

尤为不易的是，机床各分行业全面实现盈利。1月至6月，重点企业盈利情况有所改善，所有分行业全部实现盈利。其中，金属切削机床、滚动功能部件和磨料磨具由上年同期的亏损转为盈利。

业内专家表示，机床行业在经历了多年承压下行后迎来增长实属不易，而且上半年的增长含金量较高。从上半年运行分析看，行业企业的盈利情况有所改善，所有分行业全部实现盈利，行业企业经营状况正在普遍好转，质量效益稳步提升。这也是上半年行业运行的一大亮点。

在商务部研究院国际市场研究所副所长白明看来，机床工具行业稳步增长不仅仅是本行业制造水平有了明显提升，也是很多配套行业共同进步的结果，包括各种基础材料、机床零部件、相应的操作系统等，这体现了我国制造业综合实力的提升。

充分用好上升周期

部分机床企业认为，机床行业具有周期性强的特点，行业下行近10年，已经到了低点，本轮增长属于恢复性增长，2020年可以看作恢复性增长的起点。

安阳鑫盛机床股份有限公司董事长韩长生认为，机床行业已经进入了上升周期，要适应用户的需要，不要简单重复数量的增长，充分利用好这个周期做好产品升级，提升产品档次。

在行业下行期间坚持不懈进行产品研发和结构调整、紧跟市场需求变化的企业，在行业进入恢复期后，其经营业绩更为突出，更容易把握机遇。

重庆宏钢数控机床有限公司上半年业绩增长30%以上，该公司董事长汪传宏认为，传统产业的升级是刚需，产品对路，用户的认可度才会高。今年是难得的发展机遇期，宏钢数控机床将努力在汽车零部件领域继续深耕。

经过多年发展，机床工具市场的需求结构变化明显，市场需求从完全依赖投资向投资兼顾消费方向转变。从过去的主要为能源、钢铁、装备制造业等重化工业服务，向兼顾为新一代移动通信技术、新能源汽车、医疗器械、半导体等众多领域服务转变。

行业迎来发展新机遇

中国机械工业联合会执行副会长陈斌预计，机床行业今年将呈现恢复性增长态势，主要经济指标增幅在5%左右。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，“十四五”规划的一些重大项目会陆续启动建设。下半年，支持经济进一步恢复向好的政策将持续发力。此外，从用户领域来看，新能源汽车、5G建设、清洁能源以及高技术制造业等行业的迅猛发展也将拉动机床需求。

机床是工业生产最重要的工具之一，被誉为“工业母机”。近日，国资委党委召开扩大会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。消息一出，带动工业母机相关概念走强，资本市场反应迅速。

“这进一步坚定了企业坚持全产业链自主创新，坚持推进高端用户需求牵引的发展战略。”陈虎认为。

秦川机床工具集团股份公司总裁李强表示，相信通过国家战略重视、产业政策支持以及产业链补链强链专项行动，必将给机床行业开辟广阔的发展空间。

在利好因素不断增加的同时，机床行业也面临企业成本压力加大、关键功能部件供应紧缺、国际政治经济环境复杂多变以及国内外疫情反复等因素影响。

陈虎表示，新发展格局下仍需持续加强机床行业能力建设，积极推进机床行业市场化改革。为实现机床企业制造能力革新和重点领域制造能力自主可控，急需加强能力建设，呼吁国家出台工业母机顶层设计规划；对于我国具有市场竞争力的技术产品，特别是经过国家科技重大专项应用示范验证的成熟产品，应大力推进其市场化进程。

机床作为基础性战略性产业，处于制造业产业链前端，具有资本密集、技术密集、人才密集、技能密集等特点，对资本、技术和人才的需求度极高。李强认为，身处其中的机床企业要抓住难得的战略机遇推进产品技术水平提升，同时也要冷静应对可能面临的挑战，坚守才有未来。政策支持方面，重在营造良好的发展环境，建议有关部门牵头制定强约束的行业自律规范，维护产业链、供应链和价值链的健康发展，形成可持续的竞争生态和合作共赢的企业关系。

“国家战略重视，激发了资本市场对工业母机的热情，下一步的国家支持成为关注重点。”李强建议，不能眉毛胡子一把抓，而是要对行业产品按技术水平或应用领域进行细分，根据不同类别产品竞争特性及战略作用精准施策，给予持续的政策支持。同时，推动机制创新，加速科研攻关及成果转化，推动中央企业融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，将对行业提升原始创新能力和正向研发能力注入强大力量。

(责编：李楠桦、连品洁)