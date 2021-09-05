常理

原标题：守护“中华水塔”

金秋九月，天高气爽，行走在西藏拉萨河畔，绿草如茵、风光秀丽，放眼望去，河水波光粼粼、碧波荡漾。

拉萨河水利风景区优美的景色每天都吸引着大批前来观赏游玩的市民和游客。“以前拉萨河可没有现在这么清澈，两岸也没有这样齐整干净的步行道和草坪。这几年的综合治理，让拉萨河焕发了新的生机。”拉萨市民扎西平措的家就在河道旁，看着拉萨河一天天美起来，他心中的激动之情溢于言表。

西藏，被誉为“中华水塔”。奔流不息的雅鲁藏布江、澜沧江、怒江，绵绵流长的拉萨河、尼洋河，以及星罗棋布的江河湖泊纵横交织，共同造就了西藏得天独厚的水资源条件。

“作为我国重要的江河源和生态源，重要的高原生态安全屏障，西藏在全国生态文明建设、国家战略全局与全球生态保护中具有特殊重要的地位。”中组部第九批水利援藏组组长、自治区水利厅副厅长、一级巡视员王平对记者说。

为了守护好雪域高原宝贵的水资源，西藏始终坚持生态优先、绿色发展理念，把人水和谐的理念贯穿和落实到水资源开发、利用、节约、保护的各方面。西藏不断加强水资源保护力度，全面推进河湖长制，实行最严格的水资源管理制度，为建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏提供了保障。

有了河湖长，流水清又长。西藏先后印发了《西藏自治区全面推行河长制工作方案》《西藏自治区关于全面落实湖长制加强湖泊管理保护的意见》，全面建立了五级河湖长体系。创新出台了《西藏自治区涉河湖规划建设项目报送制度》《西藏自治区级河长湖长巡河办法（试行）》等相关配套制度，积极探索建立高原河湖管理保护长效机制。目前，西藏全区共设立河湖长共14747名，各级河湖长开展巡河10万多次，实现了河道、湖泊、水库等各类流域全覆盖。

在西藏山南市，36名市级河湖长、251名县级河湖长、529名乡级河湖长、989名村级河湖长严格落实河湖环境保护责任，推动河长制迈向河长“治”。“推动水生态环境质量持续改善是一个长期过程，不仅要发挥河湖长制的作用，更需要全体市民给予充分理解和大力支持，共同促进水生态文明建设。”山南市水利局负责人告诉记者，山南市积极开展节水型社会宣传活动，播放《山南市河湖长制工作纪实》宣传片，号召广大市民节水、惜水、爱水，为水资源保护贡献自己的力量。

王平说，近年来，西藏将整治范围由大江大河向中小河流、农村河湖延伸，实现河湖全覆盖，全区累计整改“四乱”问题1425个，河湖面貌进一步改善，损害河湖行为得到有效遏制。同时，全区编制完成“一河（湖）一（档）策”，河湖基础数据不断完善，强化河道采砂及涉河项目审批管理，河湖强监管实现新突破，积极开展示范河湖建设及河湖健康评估工作。

保护好西藏水资源环境，利在千秋、泽被天下。如今的雪域高原，青山常在、绿水长流，人与自然和谐发展，河畅、水清、岸绿、景美的生态画卷正在徐徐展开。

(责编：李楠桦、连品洁)